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Вадим Иосуб: В отношение Белгазпромбанка совершен правовой беспредел
Источник материала: Партизан
Ситуацию вокруг Белгазпромбанка для
Национальный банк по белорусским законам может ввести для управления банком свою администрацию. Но введение внешнего государственного управления происходит в случае, если у банка возникают крупные финансовые проблемы - например, он оказывается в состоянии или на грани банкротства, объясняет Вадим Иосуб.
"Ситуаций, чтобы забрали активы у здорового, крупного банка просто не бывает. Это был бы совершенный правовой беспредел даже в условиях Беларуси, - говорит эксперт. - К тому же владельцами банка являются гиганты - российский Газпром и российский Газпромбанк, банк принадлежит им на 99% . Я с трудом себе представляю, чтобы белорусские власти решили, что называется, по беспределу забрать активы у таких игроков".
Минск может только рекомендовать, но не может назначить председателя совета директоров акционерного общества без согласия акционеров. (Белорусскому Госкомимуществу принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка), отмечает аналитик.
Но к вечеру пятницы такое руководство было назначено в банк белорусской стороной.
"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", - говорится в распространенном в связи с этим заявлении российского "Газпрома". - Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь".
В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают договор о Евразийском экономическом союзе, непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.
"А интерес акционеров на самом деле очень простой - они не хотят, чтобы их предприятия лишали денег. Они хотят, чтобы их предприятия зарабатывали для них деньги. Судя по всему, за предыдущие 20 лет никаких претензий к банку, к его руководству не было. Это был один из самых прибыльных банков в Беларуси и, я думаю, акционеры были очень довольны теми деньгами, которые для них зарабатывал Белгазпромбанк", - замечает Вадим Иосуб.
Заявления Лукашенко о руководстве и менеджерах Белгазпромбанка, по словам аналитика, больше похожи на фантазии и на данный момент не подтверждены ничем.
"Пока это сплошная политическая риторика", - уверен финансовый аналитик Вадим Иосуб.
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Ситуацию вокруг Белгазпромбанка для ВВС прокомментировал старший аналитик компании "Альпари Евразия, экономист Вадим Иосуб.
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