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«Полёты понарошку» предлагают в тайваньском аэропорту

14.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Тайваньский аэропорт разработал необычную услугу. Это симулятор полета за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, даже в условиях закрытых границ есть возможность улететь.  

«Полёты понарошку» предлагают в тайваньском аэропорту

Тем, кто приобретает услугу, доступны все этапы путешествия – паспортный контроль, посадка на борт, а также возвращение домой. Пассажиры могут также расслабиться в кафе и купить сувениры.

«Полёты понарошку» предлагают в тайваньском аэропорту

Кроме того, всех участников ждут эксклюзивные подарки. Такое путешествие займет приблизительно полдня. В ближайшее время планируется три «полета понарошку» – 2, 4 и 7 июля.

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Новости мира. Тайваньский аэропорт разработал необычную услугу. Это симулятор полета за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, даже в...
 
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