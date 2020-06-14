Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны с 21 июня

Источник материала: ОНТ

Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны уже с 21 июня. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

«21 июня открываются границы со странами Шенгенской зоны, с 1 июля – с Португалией», – заявил Санчес, добавив, что вопрос об открытии границ со странами, которые не являются частью ЕС и Шенгенской зоны, будет рассматриваться позже.

По словам Санчеса, туристический сектор, на который приходится более 12% ВВП страны, является наиболее важным направлением в работе по восстановлению пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики страны.

Напомним, ранее Еврокомиссия советовала всем странам-членам ЕС открыть внутренние границы уже к 15 июня.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 государств мира. С начала распространения инфекции в стране были зафиксированы 243,6 тыс. случаев заражения, более 27,1 тыс. человек скончались. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности, который, среди прочего, предусматривает ограничения на перемещения граждан между регионами королевства. Снятие режима запланировано на 21 июня.

Фото: Pinterest

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