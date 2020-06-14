ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны с 21 июня

14.06.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны с 21 июня

Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны уже с 21 июня. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

«21 июня открываются границы со странами Шенгенской зоны, с 1 июля – с Португалией», – заявил Санчес, добавив, что вопрос об открытии границ со странами, которые не являются частью ЕС и Шенгенской зоны, будет рассматриваться позже.

По словам Санчеса, туристический сектор, на который приходится более 12% ВВП страны, является наиболее важным направлением в работе по восстановлению пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики страны. 

Напомним, ранее Еврокомиссия советовала всем странам-членам ЕС открыть внутренние границы уже к 15 июня. 

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 государств мира. С начала распространения инфекции в стране были зафиксированы 243,6 тыс. случаев заражения, более 27,1 тыс. человек скончались. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности, который, среди прочего, предусматривает ограничения на перемещения граждан между регионами королевства. Снятие режима запланировано на 21 июня. 

Фото: Pinterest 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны уже с 21 июня. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает ТАСС. «21 июня открываются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые: собака может улучшить навыки общения у детей с аутизмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика