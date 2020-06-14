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На святой горе Афон – крупный пожар

14.06.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На святой горе Афон спасатели уже третий день продолжают ликвидировать последствия крупного пожара.

Лес загорелся на севере региона, пламя охватило уже более 80 гектаров массива. На место оперативно прибыли около 20 машин спасателей, группы пеших пожарных, три самолета и вертолет пожарной авиации. На данный момент сообщают о снижении интенсивность огня – никакой опасности для монастырей нет. Однако взять ситуацию под контроль все ещё не удалось. По предварительной версии, пожар был вызван ударом молнии.

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На святой горе Афон спасатели уже третий день продолжают ликвидировать последствия крупного пожара. Лес загорелся на севере региона, пламя охватило уже более 80...
 
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