Студенты, прошедшие спецподготовку, будут задействованы в качестве матросов-спасателей

Источник материала: ОНТ

Летний трудовой семестр стартовал. В этом году гомельские студотряды будут работать более чем на 120 предприятиях. Предусмотрено полторы тысячи рабочих мест.

Одно из новых направлений – сотрудничество с ОСВОД. Речь о студенческом сервисном отряде. Крепкие, физически сильные ребята, прошедшие спецподготовку, задействованы в качестве матросов-спасателей. На вахту на водоемах областного центра заступили 15 студентов Гомельского университета имени Франциска Скорины.

Комитеты союза молодежи подписали с организациями договоры по трудоустройству. Любой желающий может записаться в отряд, не выходя из дома. Для этого нужно отсканировать QR-код в одной из социальных сетей и заполнить анкету в онлайн-режиме. Это ноу-хау нынешнего года.

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