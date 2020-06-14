На площади Богушевича изменится схема движения транспорта

Источник материала: ОНТ

С понедельника движение на столичной площади Богушевича будет организована по новой схеме.

«Верхний» район новой станции метро «Ковальская слобода» – место, где некоторое время назад из-за строительных работ автомобильные ряды переносились не раз. Из-за этого водители путались, не пропускали друг друга, доходило даже до аварийных ситуаций. Теперь здесь организуют круговое движение. В качестве эталона – площадь Бангалор, там рабочая схема себя оправдала.

Новая схема позволит снизить транспортную нагрузку с центра города за счёт разведения потоков. Обкатать новый маршрут можно уже с понедельника. И этот принцип движения здесь, со слов специалистов, сохранится на долгие годы.

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