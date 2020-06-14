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Жители Бреста собирают подписи под коллективным требованием провести новые ОВОС аккумуляторного завода

14.06.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на площади Ленина 14 июня около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Жители Бреста собирают подписи под коллективным требованием провести новые ОВОС аккумуляторного завода

В центре внимания пришедших на площадь был начатый 14 июня в Бресте и Брестском районе сбор подписей под требованием проведения новых общественных обсуждений проекта аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН.

По словам одного из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка, это обусловлено тем, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС) аккумуляторного завода ранее были проведены формально. Реально жители Брестского района в них не участвовали.

«Фактически людей не спросили: согласны ли они с размещением этого опасного производственного объекта на территории Брестского района рядом с многочисленными населенными пунктами. Завод, который будет травить людей, уже построен и готов к запуску, — заявил Бекалюк. — Люди не согласны с таким нарушением законодательства и требуют учесть их мнение по строительству аккумуляторного завода. Тем более что новые хозяева предприятия обещали диалог с общественностью».

Жители Бреста собирают подписи под коллективным требованием провести новые ОВОС аккумуляторного завода

Коллективное обращение будет в ближайшее время направлено руководству Брестского облисполкома, Брестского райисполкома, а также новым собственникам завода в ООО «Аккумуляторный альянс».

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте на площади Ленина 14 июня около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь...
 
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