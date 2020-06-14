﻿ У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников. 21.by
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У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников

На сайте РУП «Белпочта» появилась информация, что стало больше случаев кибермошенничества в секторе доставки товаров, приобретенных через Интернет. Злоумышленники сделали поддельный сайт учреждения и обманным способом похищают деньги и данные банковских карт пользователей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников
 
Махинация происходит так. Мошенники размещают в Интернете объявление о продаже какого-нибудь товара. Тому, кто хочет его приобрести, предлагают оплатить покупку с помощью сервиса национального оператора почтовой связи. После того, как злоумышленники уточняют личные данные, которые будто нужны для оформления доставки, покупателю предоставляется ссылка на фальшивый сайт и предлагается оплатить товар банковской картой. В учреждении обращают внимание, что внешне поддельный сайт может практически совпадать с официальным порталом «Белпочты»  и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by).Если человек воспользуется фишинговым сайтом, то в результате он может потерять не только выплаченную за товар сумму, но и все имеющиеся деньги на карте.

«Белпочта» подчеркивает, что подобные порталы не имеют к ним никакого отношения, и советуют: перед тем как ввести данные банковской карты в какую-либо форму, внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта и убедиться в его подлинности.

Напомним, официальное доменное имя «Белпочты» — belpost.by.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте РУП «Белпочта» появилась информация, что стало больше случаев кибермошенничества в секторе доставки товаров, приобретенных через Интернет....
 
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