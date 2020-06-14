У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников

Источник материала: Вороновская газета

происходит так. Мошенники размещают в Интернете объявление о продаже какого-нибудь товара. Тому, кто хочет его приобрести, предлагают оплатить покупку с помощью сервиса национального оператора почтовой связи. После того, как злоумышленники уточняют личные данные, которые будто нужны для оформления доставки, покупателю предоставляется ссылка на фальшивый сайт и предлагается оплатить товар банковской картой. В учреждении обращают внимание, что внешне поддельный сайт может практически совпадать с официальным порталом «Белпочты» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by).Если человек воспользуется фишинговым сайтом, то в результате он может потерять не только выплаченную за товар сумму, но и все имеющиеся деньги на карте.

«Белпочта» подчеркивает, что подобные порталы не имеют к ним никакого отношения, и советуют: перед тем как ввести данные банковской карты в какую-либо форму, внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта и убедиться в его подлинности.

Напомним, официальное доменное имя «Белпочты» — belpost.by.