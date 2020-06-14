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У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников
15.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На
«Белпочта» подчеркивает, что подобные порталы не имеют к ним никакого отношения, и советуют: перед тем как ввести данные банковской карты в какую-либо форму, внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта и убедиться в его подлинности.
Напомним, официальное доменное имя «Белпочты» — belpost.by.
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У «Белпочты» появился фальшивый сайт. В учреждении рассказали, как его распознать и не попасться на «удочку» мошенников
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