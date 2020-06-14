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В матче с «Белшиной» футболисту «Энергетика-БГУ» сломали нос и челюсть
Источник материала: Tut.by
В матче 13-го тура
Ему оказывали помощь врачи, но футболист не смог сам покинуть поле, его уносили на носилках, а потом увезли на скорой прямо со стадиона.
На пресс-конференции главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский рассказал о состоянии своего игрока. Выяснилось, что у Мусаханяна открытый перелом носа, перелом челюсти и сотрясение мозга.
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Айк Мусаханян получил неприятную травму, игрока с поля увезли на скорой.
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