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В матче с «Белшиной» футболисту «Энергетика-БГУ» сломали нос и челюсть

14.06.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Молодечно, где «Энергетик-БГУ» с минимальным счетом уступил «Белшине», травмировался Айк Мусаханян. На 72-й минуте случилась затяжная атака «студентов», после которой Айк остался лежать на газоне и долгое время не мог подняться.

Ему оказывали помощь врачи, но футболист не смог сам покинуть поле, его уносили на носилках, а потом увезли на скорой прямо со стадиона.


Фото: «Энергетик-БГУ»

На пресс-конференции главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский рассказал о состоянии своего игрока. Выяснилось, что у Мусаханяна открытый перелом носа, перелом челюсти и сотрясение мозга.

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Айк Мусаханян получил неприятную травму, игрока с поля увезли на скорой.
 
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