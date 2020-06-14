Сквер на Папанина: в поисках названия

Источник материала: Виртуальный Брест

Трудно оспорить правоту известного литературного и мультипликационного персонажа, который утверждал, что «как вы яхту назовете – так она и поплывет». Действительно, удачное, правильно и грамотно в тему подобранное название добавляет дополнительную толику привлекательности и интереса к чему угодно – в том числе к конкретному городскому объекту. Что касается брестского сквера по улице Папанина, вопрос определения его названия пока остается открытым.





Без тавтологии

В апреле на церемонии открытия именной скамейки народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал журналистам о планах возрождения сквера по улице Папанина за зданием Следственного комитета. Место это знаковое, историческое. Горожане не самых старших поколений хорошо помнят времена, когда здесь находился военный госпиталь, представляющий собой единый ансамбль, здания которого занимали поликлиника, госпитальные отделения, столовая, хранилища, гаражи. Центральную часть комплекса отвели под сквер, оказавшийся, по сути, отрезанным после прекращения работы госпиталя: одну часть его строений передали в аренду, другую снесли. Прошли годы, и эту прежде ухоженную и цветущую территорию «оккупировали» непроходимые джунгли зарослей и горы мусора, оставленные любителями уединиться с бутылочкой. Своеобразной точкой отсчета возвращения сквера к былому презентабельному виду стал нынешний апрельский субботник.





Объект изначально, уже тогда, позиционировался в качестве планируемой зоны отдыха, не похожей на остальные городские. Со своими собственными изюминками, обаянием и очарованием. Соответственно, под стать ему подбирается и название: оно должно быть таким же особым, уникальным. Желательно не рождающим ассоциаций с другими, родственными и близкими по звучанию, не дублируемым и не вторичным. Поэтому и одно из первых предложений назвать сквер Госпитальным было воспринято как рабочая идея: одноименный остров есть на территории Брестской крепости, там проводятся экскурсии и приезжий, не знающий города, турист могут попросту запутаться в этой именной одинаковости.

В прошлом месяце «Заря» сообщала об инициативе работников бывшего Брестского военного госпиталя, расформированного еще в 2003 году: по их мнению, данный объект достоин официального наименования «сквер Военных медиков». И тому достаточно веских оснований. На протяжении долгих лет история города над Бугом и названного медучреждения были тесно и неразрывно связаны друг с другом: здесь лечились военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, «афганцы», свою лепту в выздоровление каждого пациента вносили и врачи, и медсестры, и санитарки. Неравнодушные медики выразили готовность, если потребуется, поучаствовать в благоустройстве, высадке деревьев. Согласимся, достойное предложение.





От исторических корней

Представитель городского депутатского корпуса главный врач лечебно-консультативной поликлиники Валерий Тарасов озвучивает свою версию названия, отличную от предложения коллег и, что интересно, вообще не связанную со сферой здравоохранения. По его мнению, упомянутому скверу более всего подошло бы наименование «Интендантский».

– Предлагать любые варианты, в принципе, не возбраняется никому, однако все они должны быть обоснованными. Выбрать и утвердить следует тот из них, который импонирует большинству и имеет исторические корни. Интендантский – это будет звучать эпохально, – считает Валерий Васильевич.





В пользу данного выбора говорит история. В районе сквера изначально располагался Интендантский городок, построенный еще при российском императоре Александре II в 1877 – 1880 годах и напрямую подчиняющийся Интендантскому ведомству, находящемуся в Варшаве. В городке осуществлялся не только отпуск всего необходимого для нужд крепости, окружного госпиталя, полевых госпиталей и гарнизона Брест-Литовска, но и формировался фурштат: военный обоз, который был приписан к определенному полку и следовал за ним на учениях, маневрах и в военных походах. Как выяснили исследователи, границы Интендантского городка простирались от улицы Пушкинской, вдоль железнодорожной ветки на Киев до улицы Шоссейной. В его состав входили: главное здание (позднее – госпиталь), пять каменных сараев, здание приемной комиссии, флигель для офицеров, казарма для нижних чинов, три каменные конюшни, в том числе две при офицерском флигеле, каменный сарай для хранения отправляемых вещей, завозный магазин (временный склад), сторожевой домик, ледник, деревянные навесы для обработки вещей и взвешивания тюков, шесть каменных колодцев.

Этот не самый маленький «уголок» города долгое время удивительным образом использовался одновременно для армейских нужд и – отдыха, в том числе обычных горожан. Военный и гражданский быт тут не просто сосуществовали параллельно, но и зачастую переплетались в единое целое. Пока действовал военный госпиталь, сюда, к выздоравливающим солдатам и офицерам постоянно наведывались сестры и невесты, матери и жены, особенное же оживление в этом районе наблюдалось при польских властях. Житель Бреста Роман Касиба так описал тот период:

«Брест имел свой «топтак» – место для прогулок, называемый «Газ». Такое название получил, видимо, потому, что молодежь очень туда спешила. Это был участок улицы 3 Мая (теперь – Пушкинская), между улицами Стецкевича и Длинной. Там прохаживались толпы старшеклассников и молодых военных. В этих послеобеденно-вечерних прогулках участвовало также и старшее поколение, но не так массово, как молодое.





Перед самым железнодорожным переездом по правой стороне стояло несколько двухэтажных домов. Первый из них – дом Интендантства. Это было здание русских казарм, и оно не годилось ни для учреждения, ни для квартиры. Сзади здания находился чудесный парк, это было прекрасное место для игр. Старые беседки, кегельбан, деревья, кусты манили детей всех возрастов. Очень низкий забор отделял парк от территории танкового батальона с футбольным стадионом. Короткий переход через казарменную площадь вел к складам Интендантства, где размещались склады, обозы, а также конюшни для лошадей».

Место отдыха для всех

Также в «копилке» предлагаемых названий – сквер Здоровья, Молодежный и Медицинский. У первого и второго из этих перечисленных не менее убедительная историческая подоплека. До начала второй мировой войны на участке, о которой идет речь, дислоцировался 4-й танковый батальон с огромной территорией для тренировок и спортивными площадками – туда ходили не только на военную подготовку, но и на гимнастику, спортивные игры, зимой – на фигурное катание и хоккей учащиеся близлежащих Технической гимназии и школы механики. Если же взять за основу данные названия и привязать к нему концепцию, предусматривающую в перспективе обустройство скейт-парка, велика вероятность того, что сквер вновь станет местом для лишь определенной категории посетителей, как это было в «госпитальный» период.





Что же касается второго названия, то его повторяемость и, следовательно, не оригинальность очевидны: в Бресте уже есть соответствующая «производная» – улица Медицинская. Впрочем, нюанс не только в этом: олицетворяющее место, где больше не возвращают здоровье и жизнь люди в белых халатах, оно не в полной мере отражает задачи ближайшего и более отдаленного будущего.





По сути, внутри периметра некогда закрытой территории и за его пределами сегодня разрастается прекрасный современный микрорайон. Для комфорта и удобства проживающих в нем семей, мам с колясками, детворы и пожилых людей тут не хватает своего уголка, где они могли бы отдыхать. Точно так же, как возродили Городской сад, восстановим и этот сквер. Несмотря на то, что каждая из двух этих точек на карте Бреста индивидуальна, статус для них определен одинаковый – места отдыха для всех, – резюмирует Валерий Тарасов.