Вице-мэр Сан-Ремо и организатор знаменитого музыкального форума – о туризме и будущем фестиваля после пандемии: эксклюзивное интервью «Контурам»

Источник материала: ОНТ

Жизнь продолжается! И многие страны сейчас пытаются вернуться к привычному ритму – с переменным успехом. И все же! Спустя почти три месяца молчания в Италии снова начинает звучать живая музыка. В июне во Флоренции обещают знаменитый фестиваль классической музыки. Затем эстафету готовится принять итальянская Мачерата.

Как будет возрождаться культурная жизнь и восстанавливаться туристическая сфера в городе Сан-Ремо, где уже более чем полвека проводится популярный музыкальный фестиваль и его детская версия? На этот вопрос в интервью программе «Контуры» на ОНТ ответят представитель администрации самого популярного курорта итальянской Ривьеры, города Сан-Ремо Алессандро Синдони, а также основатель и президент конкурса Сан-Ремо Джуниор Паоло Альберти.

Юрий Гроеров:

Здравствуйте, господин Паоло и господин Алессандро. Представители сферы культуры, искусства и туризма больше всех пострадали от пандемии. Как ситуацию повлияла на вашу жизнь и работу?

Алессандро Синдони, вице-мэр и советник по туризму и event-сфере города Сан-Ремо (Италия): Администрация Сан-Ремо рада приветствовать Беларусь из итальянского города цветов и музыки, главного культурного центра Лигурийского побережья. Это сердце итальянского фестивального движения, место проведения крупных ралли, регат, велогонок и других массовых событий. За последние два месяца мы понесли большой экономический ущерб. Серьёзнее всего пострадали отели, в которых была отменена бронь. Важно понимать, что несмотря на то, что жизнь 60-тысячного города была полностью остановлена из-за пандемии, все события, спортивные и музыкальные, не отменены. Они отложены до осени, когда, мы надеемся, ситуация стабилизируется. Сейчас мы занимается выстраиванием новой системы правил безопасности, чтобы, когда границы откроются, туристы чувствовали себя защищёнными.

Паоло Альберти, основатель и президент конкурса sanremoJunior (Италия): Здравствуй, Беларусь! Рад приветствовать вас из самого красивого итальянского города – Сан-Ремо. Из-за пандемии нам пришлось отменить международный финал детского песенного конкурса и фестиваль креативности в школах, которые обычно проходят в апреле и собирают более двух тысяч участников и гостей со всех стран мира: от США и Аргентины до Австралии. Мы ждали гостей из 20 стран, и это самое важное событие для города в плане доходов (конечно, после основного конкурса песни в Сан-Ремо), потому решение было сложное. Тем более что проводим конкурс под патронажем ЮНЕСКО уже 10 лет, а фестиваль креативности – на протяжении 22 лет! И ни при каких обстоятельствах их никогда не отменяли. Кстати, на счету Беларуси – две победы. Три года назад ваша участница Мария Жилина получила гран-при в конкурсе сольных исполнителей, в прошлом году дипломом был отмечен коллектив «Малиновка» продюсерского центра «Спамаш».

Мы все видели, как итальянцы пели на балконах, и это отличный пример того, как искусство помогает сплотиться в такой ситуации. Тем не менее, люди искусства наиболее уязвимы во время кризисов. Что вы делаете, чтобы поддержать культурную сферу и туризм?

Алессандро Синдони, вице-мэр и советник по туризму и event-сфере города Сан-Ремо (Италия): Мы уделяем внимание самым уязвимым категориям граждан. Стараемся заботиться не только об экономике города, но и поддерживать наших граждан в эти трудные минуты, помогать любыми способами, в том числе продуктами питания, поддерживать психологически. Сейчас важно восстановить привычную жизнь итальянцев. Мы дали разрешение на открытие баров и ресторанов и рекомендовали владельцам занимать пространство на улице, чтобы гарантировать безопасность, и чтобы семьи могли пообедать в спокойной обстановке на побережье. Хоть немного расслабиться.

Паоло Альберти, основатель и президент конкурса sanremoJunior (Италия): Нет такой пандемии и такого вируса, который мог бы победить дух творчества и итальянского искусства. Искусство у нас в сердце, в душе, в крови. Итальянское искусство – лучшее в мире, его сила велика, потому мы продолжаем его развивать и не останавливали конкурсный отбор в разных странах.

Как вы собираетесь адаптировать свою работу к новым реалиям туристического сезона. И удастся ли возродить фестиваль?

Паоло Альберти, основатель и президент конкурса sanremoJunior (Италия): Конечно, мы же не отменили культурные события, мы просто их отложили. Сейчас объявлены новые даты конкурса sanremoJunior и фестиваля JEF. Это 11-14 ноября 2020 года. К этому времени ситуация должна стабилизироваться. Мы проведем международный конкурс в знаменитом театре «Аристон», на сцену которого выходил и Адриано Челентано, и Аль Бано, и Эрос Рамазотти. Дети выступят с нашим оркестром в обычном составе (это 32 человека). В эти же дни пройдёт финал фестиваля креативности в школах – с участием танцевальных, музыкальных и театральных коллективов. Конечно, события мы будем проводить только, если будем уверены в том, что для детей и всех участников не будет никакого риска. Дети отбираются или были отобраны для выступления на большой сцене театра «Аристон», и лично я настроен оптимистично, потому что мы не можем подвести детские ожидания.

Алессандро Синдони, вице-мэр и советник по туризму и event-сфере города Сан-Ремо (Италия): На данный момент мы видим, что выросла туристическая активность, индустрия оживилась, есть немало новых заказов, наш регион по-прежнему интересен туристам, как гражданам Италии, так и других стран. Об оживлении спроса с надеждой заявляет и Ассоциация туристического бизнеса Сан-Ремо. И рада приветствовать гостей. Сан-Ремо – это не только прекрасное место для любителей музыки, спорта, ценителей хорошего вина и итальянской кухни. Здесь чистое море и очень много культурных объектов, безопасных для посещения. Мы с радостью приглашаем гостей из Беларуси в наш город!

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