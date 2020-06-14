«Очень боязно за судьбы детей». Почему Екатерина Карстен не хочет быть тренером

Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы себя по-прежнему не нашли?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Ну, я работаю. Нравится мне или нет это.

Вадим Щеглов:

Но Вы могли бы заниматься тренерской работой.

Екатерина Карстен:

Когда смотришь на этих детей, порой я их жалею. Хоть сама знаю, что это такое.

Вадим Щеглов:

У Екатерины Великой – мягкий характер?





Екатерина Карстен:

Выходит, да. Но, может, если бы попробовала, может, и так можно. Я думаю, детям не нужно, именно детям, когда ещё только набираешь детей, я считаю что и не нужно быть очень строгим, жёстким. И уговаривать, показывать, учить – я думаю так, я не пробовала.

«У меня отец отбирал топор, говорил, что малая ещё». Карстен о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

Вадим Щеглов:

Но Вы бы попробовали?

Екатерина Карстен:

Не знаю. Очень боязно именно за судьбы детей. Взять ребёнка – он будет, или даже не он, а больше родители, надеяться, что вот – олимпийская чемпионка взяла, она подведёт к такому же результату и моего ребёнка. Я боюсь вот именно за ответственность.

Вадим Щеглов:

Вы боитесь не оправдать надежд?

Екатерина Карстен:

Да.