|
В доме на ул. Кольцова в Минске горела квартира. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТМинске горела квартира. Есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">
Серьезный пожар произошел этим вечером в Минске. В доме по адресу ул. Кольцова 23 открытым пламенем горела квартира на первом этаже. Об этом в своем Twitter
Из подъезда, в котором была расположена горящая квартира, были эвакуированы пять человек, а еще трое – из соседнего подъезда. Всего в результате возгорания пострадали три человека. По состоянию на 20 часов 47 минут пожар уже был ликвидирован.
Согласно предварительным данным, пожару предшествовал взрыв бытового газа. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезный пожар произошел этим вечером в Минске. В доме по адресу ул. Кольцова 23 открытым пламенем горела квартира на первом этаже. Об этом в своем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)