В доме на ул. Кольцова в Минске горела квартира. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Минске горела квартира. Есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">

Серьезный пожар произошел этим вечером в Минске. В доме по адресу ул. Кольцова 23 открытым пламенем горела квартира на первом этаже. Об этом в своем Twitter сообщает МЧС.









Из подъезда, в котором была расположена горящая квартира, были эвакуированы пять человек, а еще трое – из соседнего подъезда. Всего в результате возгорания пострадали три человека. По состоянию на 20 часов 47 минут пожар уже был ликвидирован.





Согласно предварительным данным, пожару предшествовал взрыв бытового газа. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: МЧС

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