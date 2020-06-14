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В доме на ул. Кольцова в Минске горела квартира. Есть пострадавшие

14.06.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В доме на ул. Кольцова в Минске горела квартира. Есть пострадавшиеМинске горела квартира. Есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">

Серьезный пожар произошел этим вечером в Минске. В доме по адресу ул. Кольцова 23 открытым пламенем горела квартира на первом этаже. Об этом в своем Twitter сообщает МЧС. 




Из подъезда, в котором была расположена горящая квартира, были эвакуированы пять человек, а еще трое – из соседнего подъезда. Всего в результате возгорания пострадали три человека. По состоянию на 20 часов 47 минут пожар уже был ликвидирован. 


Согласно предварительным данным, пожару предшествовал взрыв бытового газа. Обстоятельства происшествия уточняются. 

 Фото: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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Серьезный пожар произошел этим вечером в Минске. В доме по адресу ул. Кольцова 23 открытым пламенем горела квартира на первом этаже. Об этом в своем...
 
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