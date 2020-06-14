ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

14.06.2020 22:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.   

Происшествие случилось вечером 14 июня. В 20:47 пожар был ликвидирован – здесь подробнее.    

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

По информации МЧС, из подъезда, где произошло возгорание, были спасены пять человек.

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

Три человека эвакуированы из соседнего.

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

Трое травмированных были доставлены в больницу с ожогами.     

В Twitter МЧС опубликовано фото из квартиры.   

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий
Фото: МЧС

Предварительно, пожару предшествовала вспышка бытового газа.  

ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.    Происшествие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопросы ЖКХ и посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря. Итоги рабочей поездки Президента в Полоцк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика