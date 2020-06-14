ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.

Происшествие случилось вечером 14 июня. В 20:47 пожар был ликвидирован – здесь подробнее .





По информации МЧС, из подъезда, где произошло возгорание, были спасены пять человек.





Три человека эвакуированы из соседнего.





Трое травмированных были доставлены в больницу с ожогами.

В Twitter МЧС опубликовано фото из квартиры.



Фото: МЧС

Предварительно, пожару предшествовала вспышка бытового газа.



