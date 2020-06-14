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ЧП на Кольцова в Минске. Кадры с места событий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП.
По информации МЧС, из подъезда, где произошло возгорание, были спасены пять человек.
Три человека эвакуированы из соседнего.
Трое травмированных были доставлены в больницу с ожогами.
Предварительно, пожару предшествовала вспышка бытового газа.
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Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске на первом этаже жилого дома горела квартира. Корреспондент СТВ прислал фото и видео с места ЧП. Происшествие...
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