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Рискует ли Лукашенко нарваться на ответку Кремля, дав отмашку шерстить «Белгазпромбанк»?

15.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппоненты Лукашенко в соцсетях предсказывают, что вот уж сейчас на него обрушится вся мощь московского гнева, поскольку «русские всегда приходят за своими деньгами».

Рискует ли Лукашенко нарваться на ответку Кремля, дав отмашку шерстить «Белгазпромбанк»?
Главред «Эха Москвы» Венедиктов, подчеркивающий свою близость к Кремлю, убежден, что Путин не смирится с захватом банка.

Пока мы видим, что за свою белорусскую «дочку» вписались «Газпромбанк» и «Газпром», которым принадлежит по 49,8% акций.

Кремлю на этой стадии делать публичные заявления по поводу ситуации вокруг банка, пожалуй, все же не с руки. Тем более что вот-вот в Минск прилетит Лавров, а потом
Лукашенко, скорее всего, полетит к Путину на парад. Вот там за кулисами может быть жесткий обмен мнениями и торг.

Тем временем в связи с наездом на банк и на влезшего в избирательную кампанию экс-банкира у Лукашенко могут возникнуть проблемы внутри страны. В том смысле, что ореол мученика способен лишь придать Бабарико популярности.

Возможно, наверху сейчас как раз и анализируют реакцию общества на этот наезд. Если окажется, что ореол мученика работает на экс-банкира, то у Лукашенко под рукой — веер способов нейтрализовать ставшего опасным конкурента. Его могут банально не зарегистрировать кандидатом, могут так же банально «закрыть».

Менее вероятен, но не исключен начисто сценарий, когда регистрируют и Бабарико, и еще кучу фигур помельче, чтобы размазать голоса протестного электората, породить неразбериху в умах обывателей. Но это все же большой риск для действующего президента, такую кампанию сложно модерировать. В 2010 году подобный эксперимент закончился Площадью.

С Кремлем же играть на обострение белорусскому президенту не впервой. Возможно, одно из соображений и заключается в том, чтобы, дополнительно обострив отношения с Москвой, красивее позиционироваться в этой избирательной кампании в качестве защитника не своего кресла, а независимости страны.

По большому счету, любые политические издержки для Лукашенко в принципе вторичны, когда идет схватка за власть. Он сначала сотрет в порошок конкурента, а уж потом будет смотреть на Запад, Кремль и общественное мнение внутри страны.

На восточном же направлении главный расчет, вероятно, заключается в том, что Москве все же проще иметь дело хоть и с капризным, норовистым, но изученным до мелочей старым партнером, чем затевать в Беларуси хаос, смуту с непредсказуемыми последствиями.
 
Теги: Минск
 
 
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Оппоненты Лукашенко в соцсетях предсказывают, что вот уж сейчас на него обрушится вся мощь московского гнева, поскольку «русские всегда приходят за своими...
 
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