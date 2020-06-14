Взрыв прогремел в жилом доме в Минске





Инцидент произошел в столичном жилом доме на улице Кольцова, 23.









"Открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации получили травмы три человека", – сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.





Позже спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован в 20:47. Дополнений по пострадавшим в настоящее время нет.





Сообщается также, что из подъезда, где расположен очаг, были спасены пять человек.





"Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего", – сообщили в пресс-службе ведомства.





По предварительной информации, пожару предшествовала вспышка бытового газа.





Фото Виктор Толочко,