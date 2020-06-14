ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Взрыв прогремел в жилом доме в Минске

15.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Взрыв прогремел в жилом доме в Минске, о пожаре сообщили в пресс-службе МЧС вечером в воскресенье.
1 из 3


Инцидент произошел в столичном жилом доме на улице Кольцова, 23.


"Открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации получили травмы три человека", – сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Позже спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован в 20:47. Дополнений по пострадавшим в настоящее время нет.

Сообщается также, что из подъезда, где расположен очаг, были спасены пять человек.

"Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, пожару предшествовала вспышка бытового газа.

Фото Виктор Толочко, Sputnik.by
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв прогремел в жилом доме в Минске, о пожаре сообщили в пресс-службе МЧС вечером в воскресенье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рискует ли Лукашенко нарваться на ответку Кремля, дав отмашку шерстить «Белгазпромбанк»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика