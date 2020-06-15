На Быховщине заработали студенческие отряды

Источник материала: Маяк Преднепровья

«Труд крут!» — заявляют члены этого общественного объединения. С началом летнего сезона слоган Белорусского республиканского союза молодежи стал особенно популярен. Студенческие отряды из числа подростков заработали повсеместно, в том числе и на Быховщине.





Школьная пора позади, а лето открывает новые перспективы. Вот только с отдыхом они связаны не у всех. Молодежь делает ставку на труд!

Активные, целеустремленные, они не желают сидеть дома. Примерить на себя совсем не детские роли – работать и приносить пользу обществу — вызвались одиннадцать подростков. Учащихся средней школы №1 и гимназии принял в свои ряды коллектив цеха по переработке древесины ГЛХУ «Быховский лесхоз».

Рабочий день ровно с 8.00. Такие требования распространяются не только на опытных специалистов, но и на несовершеннолетних, вызвавшихся потрудиться в каникулярный период. Ранний подъем не стал препоной даже для тех, кто живет на приличном расстоянии от своего рабочего места, – по подросткам можно было сверять часы.

А вот окончание рабочего дня у ребят разнится: количество трудовых часов зависит от возраста. Учащиеся от 14 до 16 лет трудятся до 12.00. Те, кто постарше, покинут рабочие места в 16.00, при этом им положен обеденный перерыв.

Рассмотреть парней в числе взрослых удается не сразу: с первого рабочего дня школьников экипировали в униформу. Впрочем, еще до примерки спецодежды их ожидало еще несколько серьезных процедур. Речь — о технике безопасности. На нее работодатели делают особый акцент. Допуском к началу по-настоящему взрослой деятельности для подростков стали обучение, вводный и первичный инструктажи, стажировка и проверка знаний по вопросам охраны труда. Все эти этапы пройдены – пора за работу!

Фронт работ для ребят каждый день разный. Задачи здесь ставит мастер. На этот раз подростки получают «цэу» от Игоря Азарова. Опыт работы с молодежью у него приличный – не первый год мастер прививает азы профессии школьникам. Он же следит за тем, чтобы новоиспеченные работники не поднимали тяжести и не подходили на близкое расстояние к технике и станкам.

Общее дело по-настоящему объединяет и сближает. Подростки из разных учреждений образования быстро познакомились и даже сдружились.

В молодежной бригаде есть далеко не новички. Например, Виктор Микутин. Гимназист, закончивший 10 классов, работал здесь прошлым летом. Полученный опыт пригодился сейчас. Радует его и материальное стимулирование. Куда приятнее получить самостоятельно заработанные деньги, чем средства, взятые на расходы у родителей, откровенно говорит подросток.

Иван Златин и Станислав Иванчиков из средней школы №1 дружат с раннего детства. А потому решение влиться в команду студотрядовцев приняли сообща. Это первый трудовой опыт 14-летних представителей подрастающего поколения.

Скребки, клещи, лопаты, метлы… Таков инвентарь, при помощи которого трудятся несовершеннолетние. Одни заняты на сортировке леса, другие перекладывают доски, прошедшие предварительную сушку, третьи работают над наведением порядка на площадке. Обязанности не сложные, но они приобщают к общественно-полезному делу, плюс дают подросткам возможность заработать. Это подчеркивает первый секретарь РК ОО «БРСМ» Кристина Ерошенко:

—Временная трудовая занятость в студотрядах дисциплинирует молодежь и адаптирует к жизни. У ребят появляется реальная возможность для самостоятельного заработка. Кроме того, здесь несовершеннолетние в процессе неформального общения приобретают первый опыт профессиональной деятельности. Студенческие отряды – это, своего рода, практическая школа лидерства.

Алеся ЦАРЕВА.