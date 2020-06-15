«Реальные роды Анны сняли в кино». Любопытные факты из жизни Анны Ковальчук

Источник материала: Tut.by

Нашу героиню нельзя назвать актрисой одной роли, хотя последние 20 лет она играет одного и того же персонажа в популярном телесериале, а публика не устает просить продолжения истории. Она не стала заложницей раскрученного образа, а запросто перевоплощается в диаметрально противоположных личностей на театральных подмостках и в полном метре.

Но это не главное, считает она сама. Счастье семьи гораздо дороже всех ролей в мире. Неутомимый следователь Мария Швецова, а в миру — Анна Ковальчук отмечает сегодня день рождения.

Будущая звезда дневного и вечернего праймтайма родилась в 1977 году в городе Нойштрелитц, в Германии, где служил ее отец.

— Папа назвал меня в честь своей мамы — бабы Ани. А еще говорит, что это он меня родил. У мамы несколько раз начинались схватки, но ничего не происходило. Наконец отец не выдержал и повез ее в больницу: «Сегодня ты должна родить, как хочешь!».

Потом выяснилось, что задержись мама еще на день — и я бы задохнулась. Вот с той минуты, как папа меня родил, он меня, видимо, и любит. Поддерживает и принимает безусловно. Отец никогда меня не судит. Однажды я убежала из пионерлагеря, меня искали всю ночь, и мама потом меня наказала, потому что испугалась страшно. Отец, понятно, тоже испугался, но сдержал себя и только сказал: «Ты, наверное, устала, отдыхай». И уложил спать. Я знаю, что любой мой поступок он воспримет адекватно. Зато мама воспитывает. И я ей за это благодарна, потому что на папиной любви можно далеко уехать…

В семье Ковальчуков все были потомственными педагогами: дедушка работал в школе, мама — в детском саду, бабушка преподавала литературу, а папа — в Инженерной академии. Поэтому неудивительно, что за образование Анны взялись с раннего детства: творческие кружки, спортивная гимнастика, балет и музыка.

Правда, ее саму больше привлекала кибернетика, даже поступать хотела в ленинградский политехнический. Но когда за компанию пошла с подружкой в театральный — ее вдруг приняли, хоть она и завалила экзамены. Один из преподавателей разглядел в ней что-то настоящее и взял в институт на испытательный срок.

Опытный театральный профессор не ошибся в своем решении. Вскоре юную актрису принимают в труппу Театра имени Ленсовета, в которой она числится до сих пор. За более чем 20 лет она сыграла на его сцене в десятках популярнейших спектаклей: Анну в «Каренин. Анна. Вронский», Коробочку в «Мертвых душах», Наташу в «Трех сестрах». А ее игра в драме «Город. Женитьба. Гоголь» отмечена высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Почти одновременно с получением места в театре Ленсовета Анна выходит замуж. Ее избранником стал бывший однокурсник — Анатолий Ильченко. Вскоре Анна поняла, что беременна. А ведь она только-только начала сниматься в главной роли нового телесериала «Тайны следствия». Создатели картины не только не уволили молодую актрису, но и в срочном порядке переписали под нее сценарий. Ее героиню также сделали беременной, а эпизод появления на свет ребенка снимали в настоящем роддоме, во время реальных родов Анны.

С этих пор появление дочери Златы стало доброй традицией почти в каждом сезоне. А их уже сняли аж 19! И неудивительно: ведь героиню Анны Ковальчук — следователя Марию Швецову — зрители полюбили сразу после выхода первых серий детективной истории:

— Меня спрашивают: «А вы такая же бескомпромиссная, как Швецова?». Нет, не такая. Она знает своих врагов, знает, с кем борется. А я не знаю, кто на самом деле прав! И никогда не сужу людей, потому что даже самый черный поступок может оказаться для кого-то благом. Я скорее отойду в сторону от того человека, чья логика жизни мне непонятна или неприятна. Я его не приму… но никогда не буду воспитывать.

К сожалению, супруг Анны не выдержал испытания медными трубами второй половинки. Пара рассталась и развенчалась. Актриса долгое время никак не комментировала произошедшее с ней. Было слишком больно:

— По-моему, любой человек, вступая в брак, думает, что это на всю жизнь. По крайней мере я так была воспитана. И у родителей была любовь… У них не идеальный брак, в каждой семье есть свои «погремушки»… Но я нисколько не ощущала, что подвела родителей: они целиком за мое счастье. Я не могла их разочаровать. Мне повезло, что я была материально независима, ведь многим женщинам просто некуда деться в такой момент. А кроме того, я очень деятельный человек, я даже отдыхать не могу пассивно. Если вдруг бывают пустые дни, есть риск тут же начать думать о том, что все конечно, что все безысходно, — и вот это страшно. Главное в этот момент — заполнить пустоту внутри себя. Встать впереди паровоза и бежать, особо не задумываясь. Ну а если у тебя ребенок, ты уже точно не одинок, — расскажет она годы спустя.

В этот непростой жизненный период ей предлагают очень мистическую роль — Маргариты в телевизионной постановке Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Многие актрисы из суеверия опасаются играть в таких картинах, но Анна Ковальчук оказалась не робкого десятка. Более того, даже согласилась играть обнаженной.

«У нее лицо того времени. Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту», — вспоминал несколько лет спустя Владимир Бортко.

После окончания работы над «Мастером и Маргаритой» Анну приглашают сниматься еще и еще. Она с радостью принимает все предложения. И еще одна роль, пусть даже и второстепенная, выстреливает на всю страну. Актриса сыграла жену легендарного Колчака в драме «Адъмирал». И пускай большую часть экранного времени занимали взаимоотношения героев Константина Хабенского и Елизаветы Боярской, критики снова отметили разностороннюю в своих образах Анну Ковальчук.

Играя несчастливую любовь в кино, в это время Анна абсолютно счастлива в личной жизни. Спустя какое-то время после тяжелого развода она знакомится с бизнесменом Олегом Капустиным. Он почти сразу предложил ей пожениться, но она не стала торопить свадьбу. И вот, наконец, в 2007-м влюбленные официально стали семьей. В честь бракосочетания Олег подарил Анне породистого скакуна, ведь она обожает верховую езду. Годы спустя отношения супругов продолжают оставаться идеальными:

— Наверное, идеальная семья — это когда людям не нужны друзья, которые бы заполнили пространство, не нужен телевизор. Когда, допустим, выключат электричество, а супруги этого даже не замечают, потому что могут беседовать часами… На самом деле, как и в любой семье, у нас все происходит периодами. Случаются и кризисы, и всплески, и затишья. А потом вдруг понимаешь: как хорошо, что у меня в жизни все так стабильно. Любимый муж — самый красивый, заботливый и замечательный, любимые дети, любимый дом, любимый диван! И я благодарна судьбе и Богу за то, что со мной происходит, я довольна своей семьей и совершенно счастлива.

Новый избранник Анны Ковальчук оказался, по ее словам, не только прекрасным мужем, но и замечательным отцом. Когда в 2010 году родился их общий сын Добрыня, супруг проводил с малышом едва ли не больше времени, чем она сама:

«Первые месяцы Добрыня очень много плакал, и я ничего не могла сделать. Олег брал его на руки и носил, убаюкивая. Во сколько бы Добрыня ни проснулся, в шесть или в семь часов, просыпался вместе с ним. А я только приносила им бутылочку и убегала досыпать».

Спокойно посидеть в декрете хотя бы со вторым ребенком у Анны снова не получилось. Разделив время пополам между работой и домой, актриса совмещала приятные семейные будни с не менее приятными для нее съемками и театральными постановками. Так, у Анны Ковальчук состоялось почти историческое возвращение к «Мастеру и Маргарите». Правда, на этот раз речь шла о мюзикле и о роли рыжей ведьмы Геллы.

«Когда я услышала эту потрясающую музыку, то поняла: просто не могу отказаться поучаствовать в этом проекте! Наш мюзикл настолько умный, технологичный и интересный, что придется по вкусу любому зрителю. Многие сравнивают Маргариту и Геллу, но они абсолютно разные! Мне было интересно вновь прикоснуться к великому произведению Булгакова».

Также она попробовала себя и в роли ведущей на ТВ. Опыт оказался позитивным и теперь, помимо основных занятий, Анна Ковальчук читает детям волшебные истории в программе «Тайны сказок с Анной Ковальчук». Много занимается благотворительностью: Анна — патрон детского фонда «Солнце» и помогает приютам для бездомных животных. Кстати, у нее самой дома живет несколько кошек и собак, а сама актриса не ест мясо и не носит натуральный мех.

В этом году Ане Ковальчук присвоили звание народной артистки России. Еще одно подтверждение народной любви. Правда, сама Анна уверена, что сегодня переживает далеко не пик своей карьеры — самые главные ее роли еще впереди:

«Каждый человек получает то, что хотел. Я хотела семью — и вот она. И если сейчас загадаю большую роль, то будет и роль. Действительно, пришла пора помечтать о чем-то большем…».