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Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
15.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Отзвенели последние школьные звонки, и дети отправились на каникулы. Традиционно многие проводят их в оздоровительных лагерях. Пока открылись пришкольные. Около сотни ребят уже отдыхают и весело проводят время в школьных лагерях в Вороновском, Лидском, Мостовском и Ошмянском районах. 27-28 июня распахнут свои двери для детворы круглосуточные оздоровительные
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Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Отзвенели последние школьные звонки, и дети отправились на каникулы. Традиционно многие проводят их в оздоровительных лагерях. Пока открылись пришкольные. Около...
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