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Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости

Отзвенели последние школьные звонки, и дети отправились на каникулы. Традиционно многие проводят их в оздоровительных лагерях. Пока открылись пришкольные. Около сотни ребят уже отдыхают и весело проводят время в школьных лагерях в Вороновском, Лидском, Мостовском и Ошмянском районах. 27-28 июня распахнут свои двери для детворы круглосуточные оздоровительные лагеря «Лесной», «Зорька юбилейная», «Юность», «Березка», «Голубая волна», а уже с 1 июля и все остальные. Хорошо отдохнуть и с пользой провести время можно и рядом с домом. В области работают 39 учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Приглашают мальчишек и девчонок объединения по интересам, выездные игровые площадки.
 
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости
 
 
 
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Отзвенели последние школьные звонки, и дети отправились на каникулы. Традиционно многие проводят их в оздоровительных лагерях. Пока открылись пришкольные. Около...
 
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