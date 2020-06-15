Объединения по интересам, выездные игровые площадки. На Гродненщине около 40 учреждений допобразования предлагают детям варианты летней занятости

Источник материала: Вороновская газета

Отзвенели последние школьные звонки, и дети отправились на каникулы. Традиционно многие проводят их в оздоровительных лагерях. Пока открылись пришкольные. Около сотни ребят уже отдыхают и весело проводят время в школьных лагерях в Вороновском, Лидском, Мостовском и Ошмянском районах. 27-28 июня распахнут свои двери для детворы круглосуточные оздоровительные«Лесной», «Зорька юбилейная», «Юность», «Березка», «Голубая волна», а уже с 1 июля и все остальные. Хорошо отдохнуть и с пользой провести время можно и рядом с домом. В области работают 39 учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Приглашают мальчишек и девчонок объединения по интересам, выездные игровые площадки.