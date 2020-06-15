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Компания Илона Маска SpaceX начала прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink
Источник материала: Tut.by
Пару дней назад, 13 июня, ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Spacex запустила очередную партию спутников Starlink, предназначенных для глобального интернета. А сейчас на
Напомним, что одна из целей Илона Маска — создать глобальную сеть широкополосного интернета для людей по всему миру, даже там, где нет инфраструктуры. Компания американского бизнесмена уже запустила 540 микроспутников, и нужно еще 240, чтобы обеспечить нормальную работу сети. Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких спутников.
Если вы хотите принять участие в закрытом бета-тестировании (ЗБТ) интернета, то для этого нужно заполнить заявку
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Начало закрытого бета-тестирования обещается летом.
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