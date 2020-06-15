Компания Илона Маска SpaceX начала прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink

Источник материала: Tut.by

Пару дней назад, 13 июня, ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Spacex запустила очередную партию спутников Starlink, предназначенных для глобального интернета. А сейчас на сайте Starlink уже стали принимать заявки на закрытое бета-тестирование «космической Сети».



SpaceX

Напомним, что одна из целей Илона Маска — создать глобальную сеть широкополосного интернета для людей по всему миру, даже там, где нет инфраструктуры. Компания американского бизнесмена уже запустила 540 микроспутников, и нужно еще 240, чтобы обеспечить нормальную работу сети. Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких спутников.

Отмечается , что первыми опробовать Starlink смогут жители США и Канаде, а полноценное развертывание начнется к 2021 году.

Если вы хотите принять участие в закрытом бета-тестировании (ЗБТ) интернета, то для этого нужно заполнить заявку на сайте — указать свой адрес электронной почты, регион проживания и почтовый индекс. Если вы все сделаете правильно, то вам придет письмо, где говорится, что ЗБТ начнется этим летом, после чего будет публичное бета-тестирование, которое стартует «с более высоких широт». Уведомление о начале бета-тестирования также придет на вашу почту.