На трассе М10 в Брестской области Lada въехала в грузовик дорожников

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в грузовик в Брестской области, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 14 июня, около 10.50, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. Здесь 29-летний водитель Lada Vesta при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.