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На трассе М10 в Брестской области Lada въехала в грузовик дорожников

15.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в грузовик в Брестской области, пострадала пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 14 июня, около 10.50, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. Здесь 29-летний водитель Lada Vesta при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников.

В результате ДТП 30-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП 30-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
 
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