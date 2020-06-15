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На трассе М10 в Брестской области Lada въехала в грузовик дорожников
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в грузовик в Брестской области, пострадала пассажирка. Об этом
Авария произошла 14 июня, около 10.50, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. Здесь 29-летний водитель Lada Vesta при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников.
В результате ДТП 30-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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В результате ДТП 30-летняя пассажирка легковушки, ехавшая на переднем сиденье, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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