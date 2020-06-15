Нацбанк назначил нового главу Белгазпромбанка, хотя Бабарико говорит, что это незаконно

Источник материала: KYKY

С сегодняшнего дня Нацбанк Беларуси новым постановлением ввел в Белгазпромбанк временную администрацию по управлению банком. Пресс-служба НББ пишет , все это для того, чтобы защитить «интересы вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка», а также не допустить «ухудшения его финансового состояния».

Для справки: более 99% акций Белгазпромбанка принадлежат российским компаниям, Газпрому и Газпромбанку. К государству в лице Госкомитета по имуществу и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» относится совсем незначительная доля банка.

Руководителем временной администрации Белгазпромбанка стала Надежда Емракова. СМИ уже догадывались , что эта должность достанется ей. Ермакова управляла Нацбанком с 2011 по 2014 год. За это время случилось несколько девальваций беларуского рубля. Его курс к доллару снизился с трех до почти 12 рублей.

Полномочия состава правления Белгазпромбанка на время действия временной администрации приостановлены.

Ранее в интервью РБК бывший глава Белгазпромбанка, а ныне претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико резко осудил происходящее. Он сказал так: «Есть законодательство Республики Беларусь. Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю (меньше половины процента), и эта доля не является «золотой акцией». Поэтому назначение даже и.о. председателя правления – прерогатива акционеров. Никаких вариантов здесь нет – надо сначала сменить собственников. Если бы, например, сейчас правительство Беларуси выкупило банк у собственника, то эти действия, наверное, были бы законными. Но как следует из пресс-релиза акционеров, у них этот банк никто не выкупал. Значит, любые назначения в этом банке могут быть только с их согласия. <...> Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие».