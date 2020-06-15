ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Егор Филипенко: «Люди в красных купальниках отобрали у нас победу»

15.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Все продолжают обсуждать самый скандальный момент прошедшего тура чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и «Шахтером». На сей раз на YouTube-канале «Честнок» высказался защитник БАТЭ Егор Филипенко.

— Люди в красных купальниках, назовем их так, отобрали у нас победу (Речь о судьях в красных футболках. — Прим.TUT.BY). Конечно, можно посмеяться, но так и было. Посмотрели эпизод со вторым голом — это просто жесть. Если такие фолы не свистеть… Уже даже руководство АБФФ позвонило. Сказали, что был фол, извините, — сказал Филипенко.


Егор Филипенко, кадр из трансляции

Напомним, борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась, момент завершился голом Дмитрия Подстрелова, а игра — ничьей 2:2.

Вот видео этого момента:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все продолжают обсуждать засчитанный гол в матче БАТЭ - «Шахтер».
 
Новости дня
Новости разные
 
"Коммерсантъ": Кандидаты в казематы. Политическое противостояние в Беларуси набирает обороты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика