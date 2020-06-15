Егор Филипенко: «Люди в красных купальниках отобрали у нас победу»

Источник материала: Tut.by

Все продолжают обсуждать самый скандальный момент прошедшего тура чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и «Шахтером». На сей раз на YouTube-канале «Честнок» высказался защитник БАТЭ Егор Филипенко.

— Люди в красных купальниках, назовем их так, отобрали у нас победу (Речь о судьях в красных футболках. — Прим.TUT.BY). Конечно, можно посмеяться, но так и было. Посмотрели эпизод со вторым голом — это просто жесть. Если такие фолы не свистеть… Уже даже руководство АБФФ позвонило. Сказали, что был фол, извините, — сказал Филипенко.



Егор Филипенко, кадр из трансляции

Напомним, борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась, момент завершился голом Дмитрия Подстрелова, а игра — ничьей 2:2.

Вот видео этого момента: