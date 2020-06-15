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В Солигорском районе бесправник за рулём «жигулей» врезался в забор и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня примерно в 3:50 в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района легковушка врезалась в забор.
Как
Водитель погиб на месте, пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Отмечается, что у мужчины не было права управления транспортным средством.
Летом 2020 года в Чаусском районе Ford съехал в кювет.
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Новости Беларуси. 14 июня примерно в 3:50 в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района легковушка врезалась в забор. Как сообщает МВД Беларуси, 28-летний...
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