ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Солигорском районе бесправник за рулём «жигулей» врезался в забор и погиб

15.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июня примерно в 3:50 в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района легковушка врезалась в забор.

Как сообщает МВД Беларуси, 28-летний водитель «ВАЗ-21063» ехал вместе с 19-летней пассажиркой. На закруглении дороги машину занесло, и она врезалась в забор.

Водитель погиб на месте, пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Отмечается, что у мужчины не было права управления транспортным средством.

Летом 2020 года в Чаусском районе Ford съехал в кювет.

Водителя выбросило из машины через багажник – здесь подробности

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 июня примерно в 3:50 в городском посёлке Красная Слобода Солигорского района легковушка врезалась в забор. Как сообщает МВД Беларуси, 28-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк назначил нового главу Белгазпромбанка, хотя Бабарико говорит, что это незаконно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика