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В Горецком районе сгорел трактор – Фото
15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В ночь с четверга на пятницу в деревне Душки горел трактор. О ЧП диспетчеру центра оперативного управления отдела сообщил очевидец.
Техника принадлежала КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника», рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов.
Причину происшествия устанавливают специалисты.
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
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В ночь с четверга на пятницу в деревне Душки горел трактор. О ЧП диспетчеру центра оперативного управления отдела сообщил очевидец. Техника принадлежала КСУП...
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