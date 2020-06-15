|
Горецкий РОВД – о нарушении скоростного режима
15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Самым распространённым нарушением ПДД является нарушение скоростного режима. Так на территории Горецкого района за 5 месяцев текущего года из 6 зарегистрированных ДТП, 5 произошли по причине нарушения водителями транспортных средств скоростных режимов, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Современные мощные автомобили, хорошие дороги способствуют тому, что «лихачество» стало обычным явлением. Постоянно ужесточается наказание за подобные нарушения, увеличиваются штрафы за превышение скорости и даже предусмотрено лишение водительских прав. Эти меры, многим кажущиеся чересчур строгими, становятся понятными и объяснимыми, если принять во внимание итоги лихих поездок, которые в лучшем случае заканчиваются под вой сирены «скорой помощи».
9 апреля около 10 часов утра в деревне Быстрик Могилевского района 36-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» на опасном повороте не справился с управлением, иномарка съехала в кювет, врезалась в водопропускную трубу и световую опору, затем несколько раз перевернулась. Водителя и его 57-летнего пассажира выбросило из автомобиля. Водитель погиб на месте, а пассажир 26 апреля умер в больнице.
24 апреля в 2 часа ночи в Могилеве 29-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле «Мерседес-Бенц» по улице Первомайской, потерял контроль над управлением, автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение и световую опору. От удара «Мерседес» разорвало на две части, а водителя и пассажира выбросило из транспортного средства. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а его 32-летняя пассажирка с серьезными травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Врачи около месяца боролись за жизнь женщины, но спасти ее так и не удалось.
17 мая около двенадцати часов ночи в Могилеве 24-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля «Ниссан Мурано», который выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору. Водитель и его пассажир с серьезными травмами оказались в больнице.
Данные аварии объединяет одна причина – превышение безопасной скорости движения.
Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях напрямую зависит от скорости автомобиля в момент аварии. Превышение скорости всего на 10 км/ч может увеличить остановочный путь на десятки метров. «Без тормозов» может остаться ваш автомобиль даже на сухом и чистом асфальте. В жаркий летний день на прямом солнце температура асфальта может превышать 50°С. К сожалению, немногие водители учитывают, что сцепление шин с дорогой в таких условиях резко ухудшается, и тормозной путь может значительно удлиниться.
Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей. Ограничение скорости, меры позволяющие сохранить жизнь всех участников дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск смертельного исхода для пешехода составляет 5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч – уже 84%.
Выбор скорости зависит:
От условий видимости. С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, водитель видит только узкую полосу асфальта перед машиной. Вне поля зрения остаются знаки, светофоры, люди, машины и край дороги.
Следует различить два вида нарушений, связанных со скоростью:
Вождение автомобиля в городе с интенсивным движением транспортных средств и пешеходов также требует от водителя повышенного внимания, дисциплинированности и четкости действий. Водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, транспортными средствами, пешеходами, сигналами светофоров. Практически ежедневно только в областном центре регистрируется порядка 10 механических ДТП без человеческих жертв. И основная причина таких аварий – несоблюдение дистанции между транспортными средствами и неправильный выбор скорости движения.
Госавтоинспекция напоминает, что за превышение скорости от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 базовых величин, за превышение более чем на 30 км/ч – от 3 до 10 базовых. За повторное в течение года превышение скорости водители вообще могут лишиться права управления транспортным средством на срок до одного года.
Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым распространённым нарушением ПДД является нарушение скоростного режима. Так на территории Горецкого района за 5 месяцев текущего года из 6...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)