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Минус размер: как одеваться, чтобы выглядеть стройной

15.06.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минус размер: как одеваться, чтобы выглядеть стройной

Заполучить красивую фигуру, оказывается, можно без диет и спортзала. Для этого достаточно знать основные правила подбора одежды. Правильно подобранная одежда может визуально избавить нас примерно от 5 лишних килограммов и сделать нас на размер стройнее. 

1. Покупайте правильный размер. 

Избавьтесь от соблазна приобретать вещи маленького размера. Её плотное прилегание только подчеркнёт изъяны вашего тела. К слову, это также касается и нижнего белья. Тесное бельё перетянет вашу кожу, из-за чего швы от белья будут заметны под любой одеждой. 

2. Приобретайте вещи с завышенной талией

Джинсы, юбки и брюки с завышенной талией удлиняют ваши ноги и визуально вытягивают силуэт. В результате вы кажитесь стройнее.  

3. Выбирайте однотонные цвета

Однако этот совет вовсе не говорит о том, что нужно превращать гардероб в однотонный чёрный цвет. Синий, бежевый, коричневый и любые другие цвета также входят в этот список. Но откажитесь от всевозможных принтов. Они всегда придают телу объём.

4. Выбирайте правильный пояс

Если вы любите дополнять свои образы аксессуаром в виде ремня, то отдавайте предпочтение тонким вариантам. Слишком широкий пояс или ремень может разделить вашу фигуру на 2 части. В результате ваш силуэт будет более коренастым.

5. Не забывайте про рукава

Самая универсальная длина рукава - три четверти. Она подходит абсолютно всем. Если вы предпочитает одежду с длинными рукавами, то выбирайте модели с длиной рукава до запястья. 

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Заполучить красивую фигуру, оказывается, можно без диет и спортзала. Для этого достаточно знать основные правила подбора одежды. Правильно подобранная одежда...
 
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