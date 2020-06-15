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Мангусты, муфлон и скоро вылупятся змеи. Кто ещё родился в Минском зоопарке
Источник материала: СТВ
Кто родился в Минском зоопарке, рассказали в программе
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Как назвали?
Ирина Климчук:
Конкурс будет?
Ирина Климчук:
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Кто родился в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:На данный...
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