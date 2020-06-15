Блогер Эдуард Пальчис получил 15 суток за присутствие на пикете на Комаровке

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Минска осудил блогера Эдуарда Пальчиса на 15 суток. Причину блогер не знает — в суд он не ходил. Как объясняет Пальчис, скорее всего, причина — в том, что он снимал на видео очереди к пикетам по сбору подписей на Комаровке.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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На Комаровку Пальчис по воскресеньям приходил дважды. Там он просто стоял в стороне и иногда снимал происходящие на видео, в легальном сборе подписей участия не принимал.

— Кроме этих суток, в пятницу в том же суде будет рассматриваться еще один протокол. Так что в теории целых 30 суток вы сможете отдыхать от долгих постов и длинных стримов, лето все же на дворе. И в любом случае не бойтесь и не паникуйте, — написал Пальчис у себя в Телеграм-канале .

Кроме того, суд Советского района дал очередные 15 суток блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» . Поскольку он в настоящее время находится под арестом , суд проходил по скайпу.

Блогер был обвинен в участии в пикете возле Комаровки 31 мая. По словам свидетеля — офицера ОМОНа Сергея Симонова, Цыганович «выкрикивал лозунги, проявлял неуважение к властям» и кричал «Жыве Беларусь!» и «Свободу Тихановскому!».

В Новополоцке Елена Радькова была оштрафована на 30 базовых единиц (810 рублей). Ее судили по протоколу по ст. 23.34 КоАП за то, что 28 мая она приняла участие в несанкционированном пикете.

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 11 июня Светлана Тихановская заявила , что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской.

За участие в пикетах по сбору подписей судили победителей международных олимпиад, активистов и политиков.