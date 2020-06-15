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Ученые: музыка Моцарта помогает в лечении эпилепсии
Источник материала: ОНТ
Ученые из Института мозга Крембила в Западной больнице Торонто (Канада) выяснили в ходе эксперимента, что произведения Вольфганга Амадея Моцарта облегчают состояние людей, больных эпилепсией,
Исследователи разделили пациентов с эпилепсией на две группы. Первой каждый день ставили «Сонату для двух фортепиано в ре мажоре № 448» Моцарта, второй – произведение другого композитора, похожее по темпу и ритму. Свое состояние участники эксперимента описывали в дневнике. Кроме того, они принимали лекарственные препараты.
Спустя несколько месяцев опытов были получены результаты. Оказалось, что у тех, кто слушал Моцарта, количество припадков было меньше – в среднем в 1,5 раза. «Ежедневное прослушивание Моцарта можно рассматривать как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения судорог у людей с эпилепсией», – отметили ученые.
При этом, как уточняется, авторы планируют расширить исследования и собрать дополнительные данные.
ФОТО: pixabay.com
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Ученые из Института мозга Крембила в Западной больнице Торонто (Канада) выяснили в ходе эксперимента, что произведения Вольфганга Амадея Моцарта облегчают...
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