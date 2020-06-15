ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: музыка Моцарта помогает в лечении эпилепсии

15.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ученые: музыка Моцарта помогает в лечении эпилепсии

Ученые из Института мозга Крембила в Западной больнице Торонто (Канада) выяснили в ходе эксперимента, что произведения Вольфганга Амадея Моцарта облегчают состояние людей, больных эпилепсией, сообщает Heilpraxisnet. 

Исследователи разделили пациентов с эпилепсией на две группы. Первой каждый день ставили «Сонату для двух фортепиано в ре мажоре № 448» Моцарта, второй – произведение другого композитора, похожее по темпу и ритму. Свое состояние участники эксперимента описывали в дневнике. Кроме того, они принимали лекарственные препараты.

Спустя несколько месяцев опытов были получены результаты. Оказалось, что у тех, кто слушал Моцарта, количество припадков было меньше – в среднем в 1,5 раза. «Ежедневное прослушивание Моцарта можно рассматривать как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения судорог у людей с эпилепсией», – отметили ученые.

При этом, как уточняется, авторы планируют расширить исследования и собрать дополнительные данные.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Института мозга Крембила в Западной больнице Торонто (Канада) выяснили в ходе эксперимента, что произведения Вольфганга Амадея Моцарта облегчают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мангусты, муфлон и скоро вылупятся змеи. Кто ещё родился в Минском зоопарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика