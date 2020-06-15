ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Челси" планирует продать шесть игроков

15.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Челси" готовится к чистке. Клуб намерен продать шесть игроков, в секстет входят Темуе Бакайоко, Миши Батшуайи, Виктор Мозес, Даниел Дринкуотер, Давиде Дзаппакоста и Эмерсон.


Лондонский клуб хочет приобрести Тимо Вернера ("Лейпциг"), Кая Хаверца ("Байер") и Бена Чилвелла ("Лестер"). Эти сделки могут привести к тому, что летние расходы клуба возрастут до 250 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы намерены компенсировать часть средств, передает sport-express.ru со ссылкой на The Sun.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Челси" готовится к чистке. Клуб намерен продать шесть игроков, в секстет входят Темуе Бакайоко, Миши Батшуайи, Виктор Мозес, Даниел Дринкуотер, Давиде Дзаппакоста и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые: музыка Моцарта помогает в лечении эпилепсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика