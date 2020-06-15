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Названы предварительные причины мора рыбы в Немане
Источник материала: ОНТ
Вероятные причины гибели рыбы в Немане – высокая температура воды и низкий уровень кислорода,
В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о заморе рыбы в реке в районе Гродно. Сообщалось также о неприятном запахе от реки. Предварительные причины инцидента перечислили экологи.
Вместе с тем уменьшилась концентрация растворенного в воде кислорода до критических значений. Данные факторы привели к гибели рыбы в Немане.
Ситуация на контроле. Причины произошедшего продолжают устанавливать.
ФОТО: newgrodno.by
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Вероятные причины гибели рыбы в Немане – высокая температура воды и низкий уровень кислорода, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете природных...
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