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Названы предварительные причины мора рыбы в Немане

15.06.2020 13:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы предварительные причины мора рыбы в Немане

Вероятные причины гибели рыбы в Немане – высокая температура воды и низкий уровень кислорода, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о заморе рыбы в реке в районе Гродно. Сообщалось также о неприятном запахе от реки. Предварительные причины инцидента перечислили экологи.

Вместе с тем уменьшилась концентрация растворенного в воде кислорода до критических значений. Данные факторы привели к гибели рыбы в Немане.

Ситуация на контроле. Причины произошедшего продолжают устанавливать.

ФОТО: newgrodno.by


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Теги: Гродно
 
 
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Вероятные причины гибели рыбы в Немане – высокая температура воды и низкий уровень кислорода, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете природных...
 
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