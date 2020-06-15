Названы предварительные причины мора рыбы в Немане

Источник материала: ОНТ

Вероятные причины гибели рыбы в Немане – высокая температура воды и низкий уровень кислорода, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о заморе рыбы в реке в районе Гродно. Сообщалось также о неприятном запахе от реки. Предварительные причины инцидента перечислили экологи.

Вместе с тем уменьшилась концентрация растворенного в воде кислорода до критических значений. Данные факторы привели к гибели рыбы в Немане.

Ситуация на контроле. Причины произошедшего продолжают устанавливать.

ФОТО: newgrodno.by





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram