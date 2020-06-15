Рыбак пытался достать удочку и утонул

Источник материала: ОНТ

Мужчина в Бресте утонул во время рыбалки, сообщили в Следственном комитете

По данным следователей, 15 июня около пяти часов утра 57-летний житель областного центра вместе со своими знакомыми рыбачил на берегу водоема в городе. В какой-то момент он уонил удочку в воду.

Мужчина поплыл за не и начал тонуть на глазах у товарищей. Они не успели его спасти.

По факту гибели рыбака проводится проверка. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Следственный комитет

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