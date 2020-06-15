В страховой компании «Кентавр» объяснили, из-за чего были заблокированы ее счета

Источник материала: Tut.by

В страховой компании «Кентавр» на прошлой неделе прошли обыски. После этого ее счета заблокировали, из-за чего компания не могла рассчитаться с клиентами. Счета заблокировали в рамках расследования уголовного дела по легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Самой компании и ее работникам обвинения не предъявлены. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте «Кентавра».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь заблокированы счета закрытого акционерного страхового общества «Кентавр» в рамках расследования уголовного дела по легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В связи с данным обстоятельством у страховой компании «Кентавр» возникли трудности по обслуживанию физических и юридических лиц, — сказано в комментарии на сайте компании.

Ни работникам компании, ни самой компании обвинения не предъявлены, следственные действия не проводятся.

— Приносим свои извинения и просим проявить понимание в сложившейся ситуации. Как только счета компании будут разблокированы, мы сможем обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание наших клиентов, которое осуществляли на протяжении всей нашей деятельности начиная с 1991 года, — добавляют в «Кентавре».

О блокировке счетов компании стало известно в субботу, 13 июня. В четверг, 11 июня в двух ее офисах прошли обыски. Директор «Кентавра» Сергей Прохорчик рассказывал , что были изъяты документы по формированию уставного фонда, протокол собрания акционеров, базу по бухучету, два рабочих ноутбука, два телефона. Помимо этого в четверг обыски также прошли в главном офисе Белгазпромбанка и компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» .

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Известно, что по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.