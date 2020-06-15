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В страховой компании «Кентавр» объяснили, из-за чего были заблокированы ее счета

15.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В страховой компании «Кентавр» на прошлой неделе прошли обыски. После этого ее счета заблокировали, из-за чего компания не могла рассчитаться с клиентами. Счета заблокировали в рамках расследования уголовного дела по легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Самой компании и ее работникам обвинения не предъявлены. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте «Кентавра».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь заблокированы счета закрытого акционерного страхового общества «Кентавр» в рамках расследования уголовного дела по легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В связи с данным обстоятельством у страховой компании «Кентавр» возникли трудности по обслуживанию физических и юридических лиц, — сказано в комментарии на сайте компании.

Ни работникам компании, ни самой компании обвинения не предъявлены, следственные действия не проводятся.

— Приносим свои извинения и просим проявить понимание в сложившейся ситуации. Как только счета компании будут разблокированы, мы сможем обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание наших клиентов, которое осуществляли на протяжении всей нашей деятельности начиная с 1991 года, — добавляют в «Кентавре».

О блокировке счетов компании стало известно в субботу, 13 июня. В четверг, 11 июня в двух ее офисах прошли обыски. Директор «Кентавра» Сергей Прохорчик рассказывал, что были изъяты документы по формированию уставного фонда, протокол собрания акционеров, базу по бухучету, два рабочих ноутбука, два телефона. Помимо этого в четверг обыски также прошли в главном офисе Белгазпромбанка и компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари».

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Известно, что по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

 
 
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