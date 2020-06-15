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В страховой компании «Кентавр» объяснили, из-за чего были заблокированы ее счета
Источник материала: Tut.by
В страховой компании «Кентавр» на прошлой неделе
— Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь заблокированы счета закрытого акционерного страхового общества «Кентавр» в рамках расследования уголовного дела по легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В связи с данным обстоятельством у страховой компании «Кентавр» возникли трудности по обслуживанию физических и юридических лиц, — сказано в комментарии на сайте компании.
Ни работникам компании, ни самой компании обвинения не предъявлены, следственные действия не проводятся.
— Приносим свои извинения и просим проявить понимание в сложившейся ситуации. Как только счета компании будут разблокированы, мы сможем обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание наших клиентов, которое осуществляли на протяжении всей нашей деятельности начиная с 1991 года, — добавляют в «Кентавре».
О блокировке счетов компании
Департамент финансовых расследований КГК
Известно, что по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.
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Компания рассчитывает, что скоро сможет возобновить обслуживание клиентов
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