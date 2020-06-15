Ученые выяснили, почему растут горы

Источник материала: Tut.by

Согласно новому исследованию, горы действительно растут — правда, этот процесс может занять миллиарды лет. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Nature .



Тибетское нагорье. Изображение: ignat99 / wikipedia.org

Согласно новому исследованию, тектонические силы под горами, а не выветривание и эрозия наверху, контролируют их высоту. Таким образом, для гор вблизи зон столкновения тектонических плит максимальная высота в основном определяется равновесием сил в глубине земной коры.

Когда тектонические плиты движутся и смещаются по направлению друг к другу, одна из плит спускается вниз в мантию Земли. По мере того, как плиты изгибаются и складываются, на поверхности появляются горные цепи. Вопрос заключается в том, является ли это основным фактором, влияющим на высоту горы, или же износ, связанный с климатом, играет более значительную роль.

Существует еще и третий фактор, называемый изостазия — это процесс, при котором менее плотная земная кора «плавает» в более плотном слое верхней мантии — но считается, что он менее важен и частично обусловлен двумя другими факторами.

Ученые проанализировали прочность отдельных границ плит и смоделировали различные силы, которые будут воздействовать на тектонические плиты. Сравнивая эти модели с фактической высотой горного хребта в Гималаях, Андах, Суматре и Японии, команда пришла к выводу, что в горах, которые все еще активно растут, высота и вес остаются в равновесии с огромными подземными силами под ними. Если трение и напряжение под ними смещаются, то и высота горы тоже.

Как пишут исследователи, эрозийные процессы действительно могут «модулировать топографию гор и вызывать активные нарушения», однако эрозия не способна опередить тектонические и изостатические процессы. По сравнению авторов, это словно положить руки под скатерть, а затем сдвинуть их. Складки ткани, которые поднимутся посередине, и есть горы, а трение ткани, медленно движущейся по рукам — тектоническая активность.

Однако пока неизвестно, относятся ли эти данные к горам, которые не находятся вблизи зон субдукции, где одна тектоническая плита скользит под другую. В таких случаях, возможно, высота горы ограничена климатическими условиями, такими как положение линии снега.

Более того, чтобы понять новые результаты, геологам потребуется пересмотреть свои представления о силе земной коры в горных районах.