В мае заметно подорожали «трешки» в новостройках. А что подешевело?

Источник материала: Tut.by

В мае столичный рынок недвижимости по количеству сделок купли-продажи остался практически на уровне провального апреля. Однако изменения все же есть, и они, в основном, касаются цен на первичном рынке. Какое жилье подешевело и подорожало, а также каким был рынок недвижимости в мае, REALTY.TUT.BY рассказали специалисты Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первичный рынок: квадратный метр подешевел лишь в «двушках»

По данным на 1 июня, в Реестре цен на земельные участки государственного земельного кадастра зарегистрировано 594 сделки купли-продажи квартир в Минске (без учета долей и комнат), совершенных в мае. Это на 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Впрочем, цифра пока не окончательная и может быть выше: обычно в течение месяца дорегистрируются около 15−25% сделок купли-продажи от первоначального числа зарегистрированных сделок. Например, к апрельским «провальным» 590 сделкам в мае было дозарегистрировано 147 сделок купли-продажи, совершенных в апреле 2020 года — итого в апреле 2020 года было совершено 737 сделок, что на 44,8% меньше, чем за апрель прошлого года.



Изображение: предоставлено Национальным кадастровым агентством

В общей сложности в мае было продано 31,5 тысячи квадратных метров на сумму 38,4 миллиона долларов, что, соответственно, на 22,1% и 18,3% меньше, чем в апреле. Доля сделок на «первичке» составила 15,2% — это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

— Перед тем как перейти к ценам на первичном и вторичном рынке в мае, стоит сказать об изменении цен в апреле. Так, средняя цена квадратного метра на первичном рынке после учета дозарегистрированных сделок составила: для однокомнатной квартиры — 1400 долларов за квадратный метр, что на 10,3% меньше, чем в марте; для двухкомнатной квартиры — 1330 долларов за квадратный метр (-5%); для трехкомнатной квартиры — 1180 долларов за «квадрат» (-15,1%).

На вторичном рынке в апреле цена квадратного метра была такой: однокомнатные квартиры — 1430 долларов за «квадрат» (-3,4% по отношению к марту); двухкомнатные квартиры — 1250 долларов за «квадрат» (-3,8%); трехкомнатные — 1180 долларов за квадрат (изменений по отношению к марту не наблюдалось).

По данным НКА, в мае на первичном рынке сложилась неоднозначная ситуация: средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры выросла на 4,3% по отношению к апрелю и составила 1460 долларов за «квадрат».



Изображение: предоставлено Национальным кадастровым агентством

Наибольшие цены квадратного метра отмечались в жилых комплексах «D3» (1800-1900 долларов за квадратный метр), «Минск Мир», дом «Жемчужина-3» (1850-2000 долларов за «квадрат») и «Нарочанский» (1960 долларов за квадратный метр). Впрочем, отмечают в НКА, без учета этих сделок средняя цена квадратного метра составляла бы 1370 долларов за квадратный метр.

Подорожали и трехкомнатные квартиры: в сравнении с апрелем цена квадратного метра выросла на 8,5% и составила 1280 долларов. Такой заметный скачок цен специалисты объясняют тем, что 78% сделок с «трешками» пришлись на жилой комплекс на улице Космонавтов со средней ценой квадратного метра 1330 долларов. По оставшимся 22% сделок средняя цена «квадрата» составила 1130 долларов.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Напомним, жилой комплекс на улице Космонавтов (Малиновка) — это проект «МАПИДА», представленный трехэтажными многоквартирными домами в английском стиле . Квартиры продаются без отделки. Доля сделок купли-продажи с квартирами жилого комплекса составила 48% от общего количества сделок на первичном рынке. Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры — 1410 долларов за «квадрат», двухкомнатной — 1380 долларов, трехкомнатной — 1330.

На первичном рынке цена по сравнению с апрелем снизилась лишь на двухкомнатные квартиры. Квадратный метр в «двушках» подешевел на 3,8% и составил 1280 долларов.

Вторичный рынок: все стабильно

В НКА отмечают, что вторичный рынок в мае был более стабилен, несмотря на то, что с 1 мая Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке на общих основаниях.



Изображение: предоставлено Национальным кадастровым агентством

— Средние цены ожидаемо продолжили снижение, которое началось еще в январе 2020 года. Однако снижение незначительное. Средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры установилась на уровне 1380 долларов (-3,5% по отношению к апрелю). Средняя цена на трехкомнатные квартиры снизилась всего на 0,8% и составила 1170 долларов. Средняя цена на двухкомнатные квартиры не изменилась — 1250 долларов за «квадрат».