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В Параде Победы в Москве примет участие министр обороны Беларуси
15.06.2020 15:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gazeta.ru
Об этом сообщила официальный представитель Минобороны.
Беларусь будет представлена на Параде Победы в Москве военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военных.
Как сообщила
Ранее сообщалось, что российские власти также ждут участия Александра Лукашенко в Параде. Официального сообщения о том, принял ли белоруский президент приглашение, пока не последовало.
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Об этом сообщила официальный представитель Минобороны.
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