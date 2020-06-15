ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Параде Победы в Москве примет участие министр обороны Беларуси

15.06.2020 15:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: gazeta.ru

Об этом сообщила официальный представитель Минобороны.

Беларусь будет представлена на Параде Победы в Москве военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военных.

Как сообщила РИА Новости представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, присутствие главы министерства также ожидается. "По поводу министра обороны генерал-майора Виктора Хренина могу сказать, что да, планируется, что он будет присутствовать на параде в Москве", - сказала Гаврусик.

Ранее сообщалось, что российские власти также ждут участия Александра Лукашенко в Параде. Официального сообщения о том, принял ли белоруский президент приглашение, пока не последовало. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила официальный представитель Минобороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Па ўсходзе Беларусі 16 чэрвеня будзе да +30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика