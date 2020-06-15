В Параде Победы в Москве примет участие министр обороны Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: gazeta.ru

Об этом сообщила официальный представитель Минобороны.

Беларусь будет представлена на Параде Победы в Москве военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военных.

Как сообщила РИА Новости представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, присутствие главы министерства также ожидается. "По поводу министра обороны генерал-майора Виктора Хренина могу сказать, что да, планируется, что он будет присутствовать на параде в Москве", - сказала Гаврусик.

Ранее сообщалось, что российские власти также ждут участия Александра Лукашенко в Параде. Официального сообщения о том, принял ли белоруский президент приглашение, пока не последовало.