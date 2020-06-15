Самойлова не захотела разводиться с Джиганом

Источник материала: ОНТ

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган не развелись, сообщает портал Super.

В понедельник должно было состояться заседание по этому делу, но ни один из супругов не пришел, в итоге судебное производство было прекращено.

Как рассказал адвокат Джигана, это произошло, потому что Самойлова отказалась от иска, рэпер и модель помирились.

Напомним, Самойлова в конце марта заявила о желании расстаться с Джиганом, в качестве причины назвала его измены и обман. Более того, в прессе появились сообщения о том, что рэпер лечится в наркологической клинике. После выписки он вернулся домой.

Джиган и Самойлова поженились в конце 2012-го, они воспитывают четверых детей.

Фото: globallookpress

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