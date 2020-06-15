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Самойлова не захотела разводиться с Джиганом
Источник материала: ОНТ
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган не развелись,
В понедельник должно было состояться заседание по этому делу, но ни один из супругов не пришел, в итоге судебное производство было прекращено.
Как рассказал адвокат Джигана, это произошло, потому что Самойлова отказалась от иска, рэпер и модель помирились.
Напомним, Самойлова в конце марта заявила о желании расстаться с Джиганом, в качестве причины назвала его измены и обман. Более того, в прессе появились сообщения о том, что рэпер лечится в наркологической клинике. После выписки он вернулся домой.
Джиган и Самойлова поженились в конце 2012-го, они воспитывают четверых детей.
Фото: globallookpress
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Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган не развелись, сообщает портал Super. В понедельник должно было состояться заседание по этому делу, но ни один из супругов не...
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