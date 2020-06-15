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Сложнее, чем кажется. Дом в Польше со сложной геометрией, в котором каждый угол имеет значение
Источник материала: Tut.by
Простые решения, природные материалы и минимальное потребление энергии — это особенности экодома возле польского города Гливице. Спроектировала его команда архитекторов
На первый взгляд, проект очень простой, как на детском рисунке — архетипичная форма крыши и стен, минимальное количество деталей. Но присмотревшись, понимаешь, что первый этаж вовсе не прямоугольный, а крыша — асимметричная.
Со второй стороны здание имеет такой же отступ в теле дома, как и со стороны входной группы. Это позволило сделать крытую террасу с видом на луг и лес.
Оконные проемы выглядят так, как будто их вырезали в стене в произвольном порядке. Но такое их размещение не случайно — из каждого — свой определенный вид.
Центр первого этажа — гостиная-столовая с кухней и вторым светом, кабинет, санузел, подсобные помещения, прихожая.
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Интересный дом в Польше на 135 «квадратов».
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