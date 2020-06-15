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Сложнее, чем кажется. Дом в Польше со сложной геометрией, в котором каждый угол имеет значение

15.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Простые решения, природные материалы и минимальное потребление энергии — это особенности экодома возле польского города Гливице. Спроектировала его команда архитекторов студии projekt_DwA. Вот как он выглядит снаружи и изнутри.


Фото: PREFA / CROCE & WIR

На первый взгляд, проект очень простой, как на детском рисунке — архетипичная форма крыши и стен, минимальное количество деталей. Но присмотревшись, понимаешь, что первый этаж вовсе не прямоугольный, а крыша — асимметричная.


Фото: PREFA / CROCE & WIR

Со второй стороны здание имеет такой же отступ в теле дома, как и со стороны входной группы. Это позволило сделать крытую террасу с видом на луг и лес.



Оконные проемы выглядят так, как будто их вырезали в стене в произвольном порядке. Но такое их размещение не случайно — из каждого — свой определенный вид.



Несмотря на относительно небольшую площадь (135 м²), внутри дома много пространства. Благодаря правильному количеству окон, их продуманной форме, размеру и размещению на фасаде и в кровле, в интерьере всегда много естественного света.



Фото: PREFA / CROCE & WIR

Центр первого этажа — гостиная-столовая с кухней и вторым светом, кабинет, санузел, подсобные помещения, прихожая.


Спальни находятся на втором этаже вдоль коридора. Здесь же находится ванная комната.


Дом строился по каркасной технологии, что позволило сократить строки строительства. Для фасада и кровли использовался один и тот же материал — алюминиевые листы. Входная группа и зона террасы отделаны лиственницей. Ограждающие конструкции максимально энергоэффективны, что гарантирует минимальные затраты на отопление.

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