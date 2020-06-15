﻿ Анджелина Джоли в эксклюзивном интервью рассказала, как проходит ее карантин и что она думает о ситуации в мире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анджелина Джоли в эксклюзивном интервью рассказала, как проходит ее карантин и что она думает о ситуации в мире

15.06.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Анджелина Джоли в эксклюзивном интервью рассказала, как проходит ее карантин и что она думает о ситуации в мире

Анджелина Джоли очень редко дает комментарии прессе, оберегая свою личную жизнь от излишних сплетен. Однако актриса сделала исключение и дала интервью британскому Harper's Bazaar и рассказала, как проходит ее самоизоляция.

Джоли призналась, что «тратит всю энергию» на шестерых детей и быт большой семьи. Ухода и заботы в доме актрисы требуют и питомцы. В особняке проживают несколько кроликов, собак, змея и ящерица.

При этом актриса следит за ситуацией в мире и считает, что отношение к расизму в США непременно нужно менять: «Государственная система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране из-за их цвета кожи, неприемлема».

Также Джоли переживает из-за пандемии, так как из-за вынужденной изоляции возрастает уровень бытового и сексуального насилия, и самыми уязвимыми в этой ситуации оказываются женщины и дети. 

Напоследок актриса призналась, что сейчас пишет детскую книгу, которая поможет детям знать свои права и защищаться от жестокости.

Фото: © EPA/DAN HIMBRECHTS, 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анджелина Джоли очень редко дает комментарии прессе, оберегая свою личную жизнь от излишних сплетен. Однако актриса сделала исключение и дала интервью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это надо видеть: Instagram с лучшими дачами на свете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика