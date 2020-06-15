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Анджелина Джоли в эксклюзивном интервью рассказала, как проходит ее карантин и что она думает о ситуации в мире
Источник материала: ОНТ
Анджелина Джоли очень редко дает комментарии прессе, оберегая свою личную жизнь от излишних сплетен. Однако актриса сделала исключение и дала интервью британскому
Джоли призналась, что «тратит всю энергию» на шестерых детей и быт большой семьи. Ухода и заботы в доме актрисы требуют и питомцы. В особняке проживают несколько кроликов, собак, змея и ящерица.
При этом актриса следит за ситуацией в мире и считает, что отношение к расизму в США непременно нужно менять: «Государственная система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране из-за их цвета кожи, неприемлема».
Также Джоли переживает из-за пандемии, так как из-за вынужденной изоляции возрастает уровень бытового и сексуального насилия, и самыми уязвимыми в этой ситуации оказываются женщины и дети.
Напоследок актриса призналась, что сейчас пишет детскую книгу, которая поможет детям знать свои права и защищаться от жестокости.
Фото:
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Анджелина Джоли в эксклюзивном интервью рассказала, как проходит ее карантин и что она думает о ситуации в мире
Анджелина Джоли очень редко дает комментарии прессе, оберегая свою личную жизнь от излишних сплетен. Однако актриса сделала исключение и дала интервью...
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