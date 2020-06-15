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Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму. А вы бы ответили?

15.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вопрос жителя деревни Медно Брестского района Василия Станчука прозвучал в финальной игре летней серии телепередачи «Что? Где? Когда?».

Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму. А вы бы ответили?

Что скрыли от знатоков? Фото: Скрин-шот YouTube

Эфир состоялся 14 июня. Против телезрителей играла команда Бориса Белозерова. Вопрос Василия Станчука в секторе «Блиц». Брестчанин попросил знатоков посмотреть на карикатуру художника Tango и сказать, что скрыто за черными квадратом.

Команда Бориса Белозерова не смогла ответить на этот вопрос и Василий Станчук получил 50 тысяч российских рублей (около 1700 белорусских).

Год назад Василий Станчук уже испытывал эрудицию знатоков. Его вопрос прозвучал в четвертой игре летней серии 2019 года. Брестчанин прислал фотографию, которая была сделана в 1912 году в Париже во время тестирования нескольких разновидностей одного приспособления. Знатоков он попросил рассказать, что же испытывали в тот день. Команда Алены Повышевой смогла найти правильный ответ.

Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму. А вы бы ответили?

Что испытывали в Париже? Фото: vsi.reactor.cc

В прошлом году вопрос Василия сыграл и в азербайджанской версии ЧКГ. Он показал знатокам фотографию здания, которое находится в Гармиш-Партенкирхене и попросил ответить, на какое сооружение «смотрят» его окна?

Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму. А вы бы ответили?

Фото: gameshows.ru

В 2018 году Василий испытывал игроков армянской версии ЧГК, сообщает портал gameshows.ru. В первой игре зимней серии он попросил команду Айка Казазяна сказать, почему часть нью-йоркцев полюбило здание Флэтайрон-билдинг и часто прогуливалась мимо него, а другая пыталась его обойти? Знатоки не смогли на него ответить. А вы?

Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму. А вы бы ответили?

Фото: gameshows.ru

Ответы:

  • антисептик
  • В тот день тестировали разные виды приспособлений, которые защищают пешеходов от брызг. Чем меньше забрызган щит, тем эффективнее брызговик
  • Гармиш-Партенкирхен — известный зимний курорт. Здесь проходили IV зимние Олимпийские игры. Окна в этом здании спускаются всё ниже и ниже. Если мысленно соединить окна слева направо, то получится траектория полета прыгуна с трамплина. Из этих окон судьи наблюдают за осанкой спортсмена во время соревнований. В прыжках с трамплина оценки ставятся не только за длину прыжка, но и за правильную осанку
  • Острый угол небоскреба создает завихрение, вытягивая воздух внизу вверх. После постройки здания жители Нью-Йорка быстро почувствовали на себе этот аэродинамический эффект. Когда модницы проходили рядом с Флэтайрон-билдинг порывы ветра поднимали их юбки, а мужчины специально приходили к небоскребу, чтобы посмотреть на это зрелище. Вот почему дамы, в отличии от джентльменов, это здание невзлюбили

 
 
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  Вопрос жителя деревни Медно Брестского района Василия Станчука прозвучал в финальной игре летней серии телепередачи «Что? Где? Когда?». Что скрыли от знатоков?...
 
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