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Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму. А вы бы ответили?
15.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вопрос жителя деревни Медно Брестского района Василия Станчука прозвучал в финальной игре летней серии телепередачи «Что? Где? Когда?».
Что скрыли от знатоков? Фото: Скрин-шот YouTube
Эфир состоялся 14 июня. Против телезрителей играла команда Бориса Белозерова. Вопрос Василия Станчука в секторе «Блиц». Брестчанин попросил знатоков посмотреть на карикатуру художника Tango и сказать, что скрыто за черными квадратом.
Команда Бориса Белозерова не смогла ответить на этот вопрос и Василий Станчук получил 50 тысяч российских рублей (около 1700 белорусских).
Год назад Василий Станчук уже испытывал эрудицию знатоков. Его вопрос прозвучал в четвертой игре летней серии 2019 года. Брестчанин прислал фотографию, которая была сделана в 1912 году в Париже во время тестирования нескольких разновидностей одного приспособления. Знатоков он попросил рассказать, что же испытывали в тот день. Команда Алены Повышевой смогла найти правильный ответ.
Что испытывали в Париже? Фото: vsi.reactor.cc
В прошлом году вопрос Василия сыграл и в азербайджанской версии ЧКГ. Он показал знатокам фотографию здания, которое находится в Гармиш-Партенкирхене и попросил ответить, на какое сооружение «смотрят» его окна?
Фото: gameshows.ru
В 2018 году Василий испытывал игроков армянской версии ЧГК, сообщает портал gameshows.ru. В первой игре зимней серии он попросил команду Айка Казазяна сказать, почему часть нью-йоркцев полюбило здание Флэтайрон-билдинг и часто прогуливалась мимо него, а другая пыталась его обойти? Знатоки не смогли на него ответить. А вы?
Фото: gameshows.ru
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Вопрос жителя деревни Медно Брестского района Василия Станчука прозвучал в финальной игре летней серии телепередачи «Что? Где? Когда?». Что скрыли от знатоков?...
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