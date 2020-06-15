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17 июня будут отменены некоторые поезда через станцию «Слуцк»
15.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с проведением ремонтных работ 17 июня отменяются поезда
В этот же день назначаются поезда Слуцк – Солигорск – Слуцк.
Подробную информацию можно уточнить получить в билетной кассе или по телефону 105.
Slutsk-Gorod.by
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В связи с проведением ремонтных работ 17 июня отменяются поездарегиональных линий эконом-класса на участке от Слуцка до Осиповичей и обратно.
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