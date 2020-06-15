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17 июня будут отменены некоторые поезда через станцию «Слуцк»

15.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

17 июня будут отменены некоторые поезда через станцию «Слуцк»

В связи с проведением ремонтных работ 17 июня отменяются поезда
региональных линий эконом-класса:

  • №6528 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 20.10. приб. в Осиповичи 22.20);
  • №6529 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 17.50, приб. в Спуцк 20.07).

В этот же день назначаются поезда Слуцк – Солигорск – Слуцк.

Подробную информацию можно уточнить получить в билетной кассе или по телефону 105.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с проведением ремонтных работ 17 июня отменяются поездарегиональных линий эконом-класса на участке от Слуцка до Осиповичей и обратно.
 
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