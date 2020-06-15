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«Мы изначально планировали сняться до 15 июня в пользу Гайдукевича». Наталья Кисель снялась с выборов

15.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Претендент в кандидаты на пост президента Наталья Кисель снялась с выборов. Об этом TUT.BY рассказал руководитель ее штаба Сергей Штода.

«Мы изначально планировали сняться до 15 июня в пользу Гайдукевича». Наталья Кисель снялась с выборов

Фото: Facebook

Ассоциация грузоперевозчиков «Регион 8», которой заведует Кисель, разослала по редакциям СМИ письмо, в котором пояснила, что план сняться с выборов до 15 июня был еще в самом начале кампании.

«С обязательным условием до 10−15 июня снять кандидатуру и сойти с этой дистанции в пользу поддержки более опытного кандидата. Наша цель была: обозначить сложные, жизненно необходимые вопросы малого бизнеса, тянущие на дно сферу грузоперевозок. Задачи определили такие: пройти регистрацию (инициативной группы), собрать (среди коллег) необходимый минимум подписей, активно участвовать и принимать предложения всех возможных СМИ, максимально информировать общество о „Регионе 8“. Задачи реализованы успешно», — сказано в письме ассоциации.

«Мы изначально планировали сняться до 15 июня в пользу Гайдукевича». Наталья Кисель снялась с выборов

Фото: Сергей Штода

Как пояснил TUT.BY Сергей Штода, кандидат, в пользу которого планировала сняться Кисель, был определен изначально, это был Олег Гайдукевич.

— Об этом все знали, Гайдукевич знал с первого дня. Если бы он принимал участие, мы бы в пользу него [снялись]. Мы вообще не планировали принимать участие в выборах до конца, — сказал Штода.

На 8 июня Наталья Кисель собрала 74 тысячи подписей. 10 июня в штабе Кисель заявили о том, что собрали 108 тысяч подписей.

Напомним, 26 мая депутат Олег Гайдукевич, начавший собирать подписи за свое выдвижение кандидатом в президенты, заявил, что снимается с выборов в пользу Александра Лукашенко.

 
 
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  Претендент в кандидаты на пост президента Наталья Кисель снялась с выборов. Об этом TUT.BY рассказал руководитель ее штаба Сергей Штода. Фото: Facebook Ассоциация...
 
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