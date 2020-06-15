Стрельба в Москве: ранены три человека

Источник материала: ОНТ

Стрельба произошла в юго-западном районе российской столицы. Ранены три человека – в том числе двое полицейских.

Все произошло у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте. По предварительным данным, стрельба велась из автомобиля такси. Кто и почему стрелял, выясняется. В СМИ сообщается, что огонь открыли в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. И стрелял водитель этого автомобиля.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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