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Стрельба в Москве: ранены три человека

15.06.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в Москве: ранены три человека

Стрельба произошла в юго-западном районе российской столицы. Ранены три человека – в том числе двое полицейских. 

Все произошло у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте. По предварительным данным, стрельба велась из автомобиля такси. Кто и почему стрелял, выясняется. В СМИ сообщается, что огонь открыли в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. И стрелял водитель этого автомобиля. 

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС 

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Стрельба произошла в юго-западном районе российской столицы. Ранены три человека – в том числе двое полицейских.  Все произошло у гостиницы «Салют» на Ленинском...
 
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