Теперь в Беларуси сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения можно онлайн. Новшество внедрило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Для удобства пользователей МАРТ подготовлена онлайн-анкета, заполнив которую можно сообщить о несоблюдении рекомендаций МАРТ, а также нарушениях санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
Заполнить онлайн-анкету можно с любого устройства, подключенного к сети интернет,
В министерстве обратили внимание, что информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на него не распространяются.