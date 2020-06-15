Источник материала: Новости Волковыска

Теперь в Беларуси сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения можно онлайн. Новшество внедрило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Для удобства пользователей МАРТ подготовлена онлайн-анкета, заполнив которую можно сообщить о несоблюдении рекомендаций МАРТ, а также нарушениях санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Заполнить онлайн-анкету можно с любого устройства, подключенного к сети интернет, пройдя по ссылке .

В министерстве обратили внимание, что информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на него не распространяются.