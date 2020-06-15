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БАТЭ подготовил ролик о матче с "Шахтером" в стилистике немого кино
Источник материала: Партизан
ФК БАТЭ подготовил видеоролик о недавнем матче с солигорским "Шахтером" в чемпионате Беларуси в стилистике немого кино столетней давности, передает
Борисовчане возмущены и озадачены решением судьи / fcbate.by
В центральном поединке тура борисовчане упустили победу и, как считают, не без помощи судьи. В Белорусской федерации футбола также признали, что судья Виталий Севостьяник не должен был засчитывать второй гол в ворота БАТЭ, поскольку перед этим было нарушение. Этот скандальный эпизод стал причиной многочисленных эмоциональных высказываний и даже нападения на автомобиль, на котором ехала бригада арбитров и инспектор матча.
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ФК БАТЭ подготовил видеоролик о недавнем матче с солигорским "Шахтером" в чемпионате Беларуси в стилистике немого кино столетней давности, передает "Еврорадио".
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