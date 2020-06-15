Борисовчане возмущены и озадачены решением судьи / fcbate.by​





В центральном поединке тура борисовчане упустили победу и, как считают, не без помощи судьи. В Белорусской федерации футбола также признали, что судья Виталий Севостьяник не должен был засчитывать второй гол в ворота БАТЭ, поскольку перед этим было нарушение. Этот скандальный эпизод стал причиной многочисленных эмоциональных высказываний и даже нападения на автомобиль, на котором ехала бригада арбитров и инспектор матча.