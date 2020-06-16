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В Сочи кот повис под крышей на большой высоте, его спасали толпой (ВИДЕО)

16.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сочи кот повис под крышей на большой высоте, его спасали толпой (ВИДЕО)

В Сети появилось видео, на котором запечатлена спасательная операция, а главный действующим лицом был кот. Непонятно, как он оказался на такой высоте на тросе под самой крышей рынка, однако там он сорвался и так оглушительно орал, держась за трос из последних сил, что не заметить попавшее в беду животное было сложно.


Кота спасали, используя длинную лестницу – каждый раз, когда попытка подставить лестницу под лапы выдавалась неудачной, самые впечатлительные пользователи Сети наверняка хватались за сердце.

Остается восхищаться выносливости животного, которое не сорвалось спустя довольно продолжительное время и, конечно, добросердечности людей, которые не прошли мимо.


Фото: Alexas_Fotos, Pixabay

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В Сети появилось видео, на котором запечатлена спасательная операция, а главный действующим лицом был кот. Непонятно, как он оказался на такой высоте на тросе под...
 
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