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Синоптики обещают на 16 июня: ливни, град и шквалистый ветер

16.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявлен оранжевый уровень опасности


После полудня на большей части страны ожидаются дожди и грозы шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. В Минске – сильные ливни. На восточной части температура воздуха достигнет + 29…+32.
 
Теги: Минск
 
 
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