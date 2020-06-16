|
На чем бюджетно смотреть YouTube пожилым родственникам и сколько это стоит
Источник материала: Tut.by
Если вы хотите, чтобы ваши пожилые родственники смотрели не только новости по телевизору, но и ролики с различными точками зрения на YouTube, могли общаться с родными по видеосвязи и выбирать фильмы и сериалы себе по вкусу, а не согласно программе передач, то вам потребуется надежная и не слишком дорогая техника, желательно с большим экраном — вроде планшета или же «умного» телевизора. Мы составили список девайсов, которые подойдут для таких целей и, по возможности, не сильно ударят по бюджету при покупке.
Планшеты — Apple и Samsung
Несмотря на то, что рынок планшетов сокращается, ими все еще пользуется множество потребителей. Пожилым людям, на наш взгляд, они подойдут лучше всего — на большом экране рассмотреть что-либо проще, как и попадать по виртуальным клавишам. Плюс с них удобнее читать.
На личный взгляд автора материала, ничего лучше iPad от компании Apple среди планшетов нет. Но есть и недостаток, для многих решающий. Устройства Apple продаются ощутимо дороже конкурирующих девайсов. Впрочем, если вы готовы отдать около 850−900 руб., то можно взять
У нее экран на 10,2 дюйма (2160 на 1620 точек), все еще достаточно мощный процессор А10 и корпус из алюминия. Общий вес — 483 грамма. Из ключевых особенностей — время работы на одном заряде (до 10 часов) и операционная система iPadOS. Если вдруг захочется не только общаться с близкими по FaceTime или смотреть видео, получится и поработать — прямо как на ноутбуке.
В нашем каталоге на первом месте по популярности —
Немного технических характеристик: в активе фирменный процессор Exynos 7904, 2/32 ГБ памяти, батарейка на 6150 мАч и камера на 8 Мп. Фронтальный фотомодуль на 5 Мп.
«Умные» телевизоры — Xiaomi, Samsung и LG
Современные телевизоры по части возможностей не так уж и отличаются от телефонов — во всяком случае, смотреть YouTube и сериалы при их помощи так же легко и удобно. В сравнении с планшетами выбор здесь больше — даже в относительно недорогом сегменте.
Один из «народных» хитов —
Если сильно не вдаваться в технические характеристики, не представляющие для многих решающей роли, можно ограничиться этим: разрешение панели — 4K, задумываться об обновлении как минимум пару лет будет не нужно. Звук достаточно мощный (16 Вт). Уверены, что даже на половине громкости реплики героев будут нормально слышны.
Разумеется, в наличии система умного телевидения на базе Android с собственной оболочкой. Все онлайн-кинотеатры, приложения видеосервисов и даже игры телевизором поддерживаются. А еще в комплекте поставки удобный пульт управления. Главная особенность в том, что целиться им в телевизор не нужно — аппарат сработает и так.
Бонус — ТВ-приставка
Как вариант превращения обычного телевизора в «умный» — подключение к нему смарт-приставки. Если по-простому, то телевизору, независимо от производителя и года выпуска (главное, чтобы в наличии был порт HDMI) станут доступны те же функции, что и на описанных выше ТВ. Можно будет запускать YouTube, смотреть кино и сериалы и даже управлять этим всем голосовыми командами.
Наверное, самая распространенная ТВ-приставка — это
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планшеты, телевизоры и ТВ-приставки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)