На чем бюджетно смотреть YouTube пожилым родственникам и сколько это стоит

Источник материала: Tut.by

Если вы хотите, чтобы ваши пожилые родственники смотрели не только новости по телевизору, но и ролики с различными точками зрения на YouTube, могли общаться с родными по видеосвязи и выбирать фильмы и сериалы себе по вкусу, а не согласно программе передач, то вам потребуется надежная и не слишком дорогая техника, желательно с большим экраном — вроде планшета или же «умного» телевизора. Мы составили список девайсов, которые подойдут для таких целей и, по возможности, не сильно ударят по бюджету при покупке.

Планшеты — Apple и Samsung



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несмотря на то, что рынок планшетов сокращается, ими все еще пользуется множество потребителей. Пожилым людям, на наш взгляд, они подойдут лучше всего — на большом экране рассмотреть что-либо проще, как и попадать по виртуальным клавишам. Плюс с них удобнее читать.

На личный взгляд автора материала, ничего лучше iPad от компании Apple среди планшетов нет. Но есть и недостаток, для многих решающий. Устройства Apple продаются ощутимо дороже конкурирующих девайсов. Впрочем, если вы готовы отдать около 850−900 руб., то можно взять стартовую модель прошлого года на 32 ГБ.

У нее экран на 10,2 дюйма (2160 на 1620 точек), все еще достаточно мощный процессор А10 и корпус из алюминия. Общий вес — 483 грамма. Из ключевых особенностей — время работы на одном заряде (до 10 часов) и операционная система iPadOS. Если вдруг захочется не только общаться с близкими по FaceTime или смотреть видео, получится и поработать — прямо как на ноутбуке.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

В нашем каталоге на первом месте по популярности — Samsung Galaxy Tab A 10.1. Самое главное — у устройства дисплей с диагональю 10,1 дюйма (разрешение — 1920 на 1200 пикселей). Этого более чем достаточно. А еще девайс весит всего 470 граммов — руки от него долго не будут уставать. Дополнительный плюс — звуковая система Dolby Atmos. В общем, неплохой медиакомбайн.

Немного технических характеристик: в активе фирменный процессор Exynos 7904, 2/32 ГБ памяти, батарейка на 6150 мАч и камера на 8 Мп. Фронтальный фотомодуль на 5 Мп.

«Умные» телевизоры — Xiaomi, Samsung и LG

Современные телевизоры по части возможностей не так уж и отличаются от телефонов — во всяком случае, смотреть YouTube и сериалы при их помощи так же легко и удобно. В сравнении с планшетами выбор здесь больше — даже в относительно недорогом сегменте.



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Один из «народных» хитов — Xiaomi Mi TV 4S на 43 дюйма. Такая диагональ уже вполне комфортна, уследить за мячом в футбольном матче легко.

Если сильно не вдаваться в технические характеристики, не представляющие для многих решающей роли, можно ограничиться этим: разрешение панели — 4K, задумываться об обновлении как минимум пару лет будет не нужно. Звук достаточно мощный (16 Вт). Уверены, что даже на половине громкости реплики героев будут нормально слышны.

Разумеется, в наличии система умного телевидения на базе Android с собственной оболочкой. Все онлайн-кинотеатры, приложения видеосервисов и даже игры телевизором поддерживаются. А еще в комплекте поставки удобный пульт управления. Главная особенность в том, что целиться им в телевизор не нужно — аппарат сработает и так.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Samsung UE32T5300AU — более миниатюрная модель, на 32 дюйма. Зато из линейки 2020 года и с разрешением Full HD, а не HD+. Этот телевизор работает не на Android, а на собственной система Samsung — Tizen. Впрочем, для обычного пользователя особого значения это не имеет — разобраться просто, приложения те же.

LG 43UM7020PLF — это, скорее, конкурент описанному выше Xiaomi. Во всяком случае, по диагонали и разрешению экрана (43 дюйма, 4K). Глобальное отличие этого ТВ — в его Smart-TV системе. По мнению некоторых пользователей в Сети, фирменная webOS легче в осваивании и управлении новыми юзерами. Правда, в комплект поставки не входит фирменный пульт Magic Remote — с его помощью можно, водя в воздухе, управлять телевизором.

Бонус — ТВ-приставка





Как вариант превращения обычного телевизора в «умный» — подключение к нему смарт-приставки. Если по-простому, то телевизору, независимо от производителя и года выпуска (главное, чтобы в наличии был порт HDMI) станут доступны те же функции, что и на описанных выше ТВ. Можно будет запускать YouTube, смотреть кино и сериалы и даже управлять этим всем голосовыми командами.

Наверное, самая распространенная ТВ-приставка — это Xiaomi Mi Box S . У нее есть поддержка экранов с разрешением до 4K, возможность проигрывания многоканального звука и другие важные особенности. Да и стоит такая приставка относительно недорого.