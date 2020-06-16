Made in Belarus #AgroFood: Открылся международный аграрный онлайн-форум

Источник материала: ОНТ

Наша страна в очередной раз стала площадкой для налаживания деловых связей. Открылся международный аграрный форум – Made in Belarus #AgroFood. Впервые в виртуальном формате! А значит, посетить его можно из любой точки планеты. Поэтому в этот раз заявить о себе без преувеличения на весь мир намерены более 30 отечественных организаций и предприятий.

На каждом электронном стенде образцы продукции, видеоролики-презентации и деловые предложения от сельхозпроизводителей. И хотя выставка виртуальная, посетители могут лично пообщаться и задать вопросы в текстовом чате. А чтобы налаживать контакты было проще, организаторы позаботились о специальной площадке – онлайн-форум уже сегодня объединит экспертов из восьми стран. Организаторы уверены, что в условиях пандемии – это хорошее подспорье для бизнеса и продвижения белорусской продукции на зарубежные рынки.

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо»: «Профессионалы аграрной сферы обсудят ситуацию в сельском хозяйстве в своей стране, поделятся своими прогнозами и секретами успеха. На следующий день пройдет совместный семинар с нашими китайскими партнерами «Беларусь – жемчужина Евразии», в котором ожидается участие более 500 бизнесменов китайских. Все эти мероприятия, равно как и сама площадка, становятся очень хорошей платформой для развития экспорта. Хоть мы планировали сосредоточиться на странах СНГ, а также Грузии и Украины, но уже сейчас получили запросы из Китая, Арабских Эмиратов, стран Латинской Америки».

Made in Belarus – уже знакомый бренд. За последние несколько лет за рубежом организовано множество форумов. В прошлом году удалось заключить контрактов на сумму свыше $200 млн. Белорусская сельхозпродукция пользуется спросом – в прошлом году открыты 18 новых рынков, а география поставок уже превысила 100 стран. С января по апрель Беларусь продала за рубеж продуктов в общей сложности на $1,8 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 5,5%. В два раза увеличились поставки в страны Азии.

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